俞梦孙院士谈健康：应重点关注整体稳态水平的提升

在《“健康中国2030”规划纲要》实施五周年、《健康中国行动(2019-2030年）》发布两周年之际，结合2021健康中国创新实践案例征集展示活动，人民网·人民健康开展《健康中国大“家“谈》系列访谈，面向全国邀请在大健康领域具有影响力的代表人物共话健康。近日，中国工程院院士、航空医学和生物医学工程专家俞梦孙做客该栏目时强调，随着健康中国战略的提出，人们应重点关注整体稳态水平的提升，这是体现以健康管理为中心的方式。

“人有四个向外开放的输入途径：第一个途径叫做心，通过五官，建立人的意识、人生观的确立等等； 第二个途径叫做表，通过肺、体表和肌肤，和外界联系； 第三个途径叫做里，通过消化道、 脾胃，和人整个系统联系；第四个途径称为场，即人本身是一个电磁场，包括有利于健康的电磁场和不利于健康的电磁场。如果我们经常受到有利于健康的电磁场，人会很健康。”俞梦孙表示。俞梦孙还指出，人在“开放”以后，接下来要怎么“表达”是更为重要的。

在访谈中，俞梦孙深度解读了“全方位、全周期保障人民健康”和“以治病为中心向以人民健康为中心转变”的实现途径。他表示，人类健康工程不仅对数量巨大的已病者或亚健康者有效，而且有助于提升人类自身的能力，使人类更加健康和强大。而人民健康，就是要让民众共同享有健康。只有当患者恢复了健康，恢复了自身的自组织功能，才能真正祛病。

谈到中医现代化发展，俞梦孙也发表了自己的看法。他认为，中医现代化，当前有两条很重要的路要走：一是中医的理论现代化。把中国优秀的传统文化和现代科技相融合，形成既能知其然，又能知其所以然的原理和方法；二是抓共性。传统中医的服务模式是一对一，但基于病人多，需要服务的人数量远远大于医务人员。传统中医的服务模式无法满足当下需求。面对健康问题，要抓住问题的共性去解决，才能够产生新的中医服务模式，服务民众健康。

俞梦孙强调，解决人民健康问题，仅用“有序开放”方针是不够的，必须要能够起规模化作用的“有序开放”才可能满足人民健康需求。因此，可以总结为七个字：“规模化有序开放”。“规模化有序开放”有利于人类更加靠近自然规律。