国家卫健委：10月7日新增确诊病例22例 均为境外输入病例

10月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，均为境外输入病例（上海8例，云南6例，天津2例，山东2例，广东2例，河南1例，四川1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在河南）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例46例，解除医学观察的密切接触者844人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例516例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9237例，累计治愈出院病例8721例，无死亡病例。

截至10月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例786例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例90935例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96357例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1204742人，尚在医学观察的密切接触者25380人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察9例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者360例（境外输入344例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28597例。其中，香港特别行政区12251例（出院11942例，死亡213例），澳门特别行政区75例（出院64例），台湾地区16271例（出院13742例，死亡844例）。