厦门中高风险地区将“清零” 福建四地实现全域“低风险”

新华社厦门10月7日电（记者颜之宏、吴剑锋）厦门市应对新冠肺炎疫情工作指挥部7日宣布，自10月7日21时起，将现有3个中风险地区和1个高风险地区调整为低风险地区，实现全市中高风险地区“清零”。

指挥部在当天的新闻发布会上还宣布，7日21时起，撤除离厦通道通行查验点，在厦人员离厦不再查验48小时内核酸检测阴性证明。

此前，漳州、泉州、莆田已陆续宣布全域转为低风险地区。随着7日21时厦门中高风险地区“清零”，福建省本轮本土疫情波及的四地将全部全域转为低风险地区。

厦门市副市长廖华生介绍，10月6日，同安区第十轮全员核酸检测结果均为阴性，对全市其他重点地区、重点人员的日常核酸检测结果也均为阴性。根据国务院联防联控机制有关规定，经专家综合研判，厦门市应对新冠肺炎疫情工作指挥部决定，自10月7日21时起，将同安区新民镇、祥平街道凤岗社区、阳翟社区及西湖社区山坪里等四个区域风险等级调整为低风险。

福建本轮本土疫情自9月10日发生以来，先后扩散至莆田、泉州、厦门、漳州四地。

福建省卫健委7日通报，自9月10日本轮本土疫情发生起，截至10月6日24时，全省累计报告本土确诊病例468例，目前住院195例，无死亡病例；现有本土无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。