福建莆田全域调为低风险 将逐步恢复正常生产生活秩序

10月7日，福建省莆田市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部发布通告，根据国务院联防联控机制有关规定，经专家组综合评估研判，莆田市应对新冠肺炎疫情工作指挥部研究决定，自10月7日3时起，将莆田市秀屿区笏石镇笏西路以东，北埔路以西，兴秀路以南，大营路以北的区域内由中风险区调整为低风险区。这也意味着自本轮疫情发生以来，福建省莆田市首次没有中高风险区，该市全域转为低风险。

总台记者此前报道，9月10日8时，莆田市仙游县首先发现6例核酸阳性人员，而后确诊人数持续增加，到9月25日起无新增本土确诊。至此，莆田市本轮疫情累计报告本土确诊病例205例，报告无症状感染者3例。截至10月7日，当地已连续14日无新增社区发现的本土确诊病例，连续12日无新增本土确诊病例（最后一例确诊病例从集中隔离点发现）。

随着莆田全域转为低风险区，自10月7日起原划定的“封控区、管控区、防范区”将全部解除，当地将逐步恢复正常生产生活秩序，有序开放旅游景区、公共场所，有序恢复生产经营和日常医疗服务等，并将于10月11日起分批组织学生返校，恢复线下教学。

在早前的10月2日，莆田市已将“封控区、管控区、防范区”三区内设立的各种查验点（交通卡口）全部撤除。10月4日全面取消了全市国省道、高速公路出入口的疫情查验点，恢复正常交通通行。（总台记者 张孙川）