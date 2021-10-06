澳门新增1例新冠肺炎确诊病例 特区政府收紧防疫措施

新华社澳门10月5日电(记者刘刚 李寒芳)澳门特区新型冠状病毒感染应变协调中心5日公布，当日新增1例新冠肺炎确诊病例。这是澳门连续两天之内发现的第四名确诊病例，特区政府已收紧防疫措施，并加紧进行第三次全民核酸检测。

新增的病例为42岁女性越南籍雇员，被列为澳门第75例新冠肺炎确诊病例，与4日确诊的第72、73及74例病例一起在金多利花园5楼A室的装修单位工作。由于被列为密切接触者，于5日经核酸检测显示结果为阳性而确诊。

为减少聚集，降低疫情传播的风险，特区政府决定从5日起至7日，公务员暂停上班，但各公共部门须按各自性质确保正常或应急运作。自6日零时起，关闭电影院、剧院、室内游乐场、游戏机及电子游戏室、网吧、美容院、健身院、酒吧等娱乐场所。

为严防疫情由澳门输出，应变协调中心宣布，自6日零时起，只有持卫生当局认可合资格机构发出的24小时内核酸检测阴性结果证明的人士，方可进入出入境事务站的离境区域。

应变协调中心表示，正加紧流行病学调查，以尽快找到感染源头及传播链；尽快隔离高风险人群，包括密切接触者、次密切接触者及共同轨迹人士，尽快切断传播途径；同时正进行分级分区精准防控。

应变协调中心同时表示，截至5日21时，第三次全民核酸检测已采样358488人。按此进度，有信心于未来24小时内完成绝大部分市民的采样程序。