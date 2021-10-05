新疆霍尔果斯市新增1例新冠肺炎确诊病例

新华社乌鲁木齐10月5日电（记者潘莹）新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部通报，5日0时至17时，伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市报告新冠肺炎确诊病例1例，为10月3日报告的1名无症状感染者的丈夫。该病例作为密切接触者于10月3日进入集中医学观察点进行医学观察，在10月5日的核酸检测筛查时，其核酸检测结果呈阳性，经专家诊断为新冠肺炎确诊病例，目前已转运至霍尔果斯市定点医院接受治疗。

通报说，截至10月5日17时，霍尔果斯市完成第二轮全市全域全员核酸检测工作，除集中医学观察点报告1例阳性外，其余均为阴性。目前，霍尔果斯市第三轮全员核酸检测工作已经展开。

10月3日，新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部通报，霍尔果斯市在每三天一次的常规核酸检测中，发现2人新冠病毒核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者。当地迅速启动首轮全市全域全员核酸检测，截至10月4日10时，应检人员检测结果全部为阴性，并在此后启动第二轮核酸检测。