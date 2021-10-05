厦门疫情社区传播基本阻断 政策“组合拳”助企纾困减负

厦门市政府副秘书长王庭亮10月4日在此间称，国家工作组和省市专家共同研判后一致认为，厦门市疫情防控的社区传播基本阻断，社会面传播风险已基本消除。

当天，厦门市举行第十九次新闻发布会，对外通报疫情防控最新情况。在9月10日以来的福建此轮本土疫情中，截至10月3日24时，厦门市累计报告确诊病例236例。

厦门当天又有7名患者治愈出院，至此共有出院病例101例，这些病例现均在厦门大学附属翔安医院康复治疗。该市仍在定点医院接受治疗的病例135例，均病情稳定。

王庭亮在新闻发布会上透露，厦门市第六轮全员核酸检测已经顺利完成，和9月25日的第五轮全员核酸检测一样，全部检测结果均为阴性。

根据专家意见，厦门市10月5日开始对思明、湖里、集美、海沧、翔安五区的多数公园、景区、山海健康步道等户外场所，有序予以开放。如疫情无重大变化，10月6日开始，上述五区符合条件的室内公共场所(包含餐饮场所)，在通风良好、消毒合格、预约验码、限流到位的前提下，可以有序开放。

王庭亮表示，厦门疫情防控阶段性成效进一步稳固，有条件对防控策略分阶段、分区域进行科学精准有序调整。同安区也将根据疫情形势，逐步调整防控措施。

在做好疫情防控的同时，厦门官方当天出台积极应对新冠肺炎疫情影响、助力企业纾困减负的若干措施，帮助实体经济特别是中小微企业解决金融支持、税费负担、经营成本等六个方面存在的诉求。

厦门此次打出的政策“组合拳”，既有聚焦受疫情影响的重点区域、重点行业、中小微企业和个体工商户的普惠性政策，也包括各区、各部门支持各区域各行业纾困减负稳增长的措施。

据厦门市发改委副主任李晓燕介绍，厦门将对受疫情影响出现经营困难的企业保持信贷政策稳定性，不得盲目抽贷、压贷、断贷，对重点区域受疫情影响的小微企业贷款贴息；对受疫情影响的重点区域、重点行业，在地方权限范围内加大减税降费力度。

此外，厦门还采取用水用气优惠、延长电费缴费期限、国有经营性房产房租减免等措施，降低企业经营成本；实行企业稳岗补贴、新招收劳动力奖励等措施，支持企业用工；对营收符合条件的交通运输业、住宿和餐饮业、文化体育和娱乐业、旅游业、会展业的企业予以奖励，对已出台的促消费旅游措施加大支持，促进受影响行业加快恢复。(记者 杨伏山)