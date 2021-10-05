安哥拉在华采购的首批中国国药新冠疫苗运抵罗安达

罗安达消息：安哥拉政府在华直接采购的首批中国国药新冠疫苗4日顺利运抵安哥拉首都罗安达。中国驻安哥拉大使龚韬、安国务部长兼总统安全办主任暨新冠疫情防控跨部门委员会协调人富尔塔多、卫生部长卢图库塔等出席欢迎仪式。

龚韬表示，新冠疫情发生以来，中国政府始与包括安哥拉在内的非洲国家风雨同舟，共同抗疫，并提供力所能及的帮助。今年以来，中方通过双边援助和向“新冠疫苗实施计划”提供疫苗等方式，已支持安方获取国药疫苗。中安是患难与共的好兄弟、好伙伴，双方始终将人民生命健康安全置于首要位置。中方将继续全力支持安抗疫斗争，协助安方落实好国药疫苗采购，帮助安方尽早战胜疫情。

富尔塔多表示，新冠疫情发生以来，安中始终团结抗疫。中方通过物资援助、人员交流、技术分享等方式支持安抗击疫情，安方对此深表感谢。安方从中方采购的首批疫苗运抵罗安达是双方抗疫合作又一重要成果，将直接助力安方加快推进全民接种计划，推动恢复人员往来和复工复产。安方愿继续同中方加强抗疫合作，向中方采购更多抗疫物资，争取早日取得抗疫斗争最终胜利。(记者吴长伟)