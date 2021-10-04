新疆霍尔果斯市首轮全员核酸检测应检人员全部为阴性 第二轮核酸检测展开

新华社乌鲁木齐10月4日电（记者潘莹、周生斌）4日，新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市人民政府新闻办公室召开新闻发布会，霍尔果斯市卫生健康委主任王书江表示，当地发现2例新冠肺炎无症状感染者后，迅速启动全市全域全员核酸检测，全市应检38376人，截至10月4日10时结果已出，全部为阴性。目前，霍尔果斯市第二轮核酸检测已经展开。

3日，新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部通报，霍尔果斯市在每三天一次的常规核酸检测中，发现2人新冠病毒核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者。

霍尔果斯市副市长李俊毅表示，3日经专家诊断的两名新冠肺炎无症状感染者系母女，其中母亲曾于9月19日从成都乘机在兰州机场转机至伊宁机场。14天内两人无中高风险地区旅居史，无任何确诊病例、无症状感染者、疑似病例接触史，无医院就诊或探视病人经历，也无明确进口冷链物品接触经历。今后需要进一步通过流行病学溯源调查和病毒基因测序来判断此次病例可能的传染来源。

王书江表示，霍尔果斯市此次发现新冠肺炎无症状感染者后，霍尔果斯市疫情防控工作指挥部立即启动应急预案，迅速开展流调排查、核酸检测和隔离管控等工作，尽最大努力把疫情控制在最小区域，全力阻断疫情传播蔓延。新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控工作指挥部和伊犁哈萨克自治州新冠肺炎疫情防控工作指挥部第一时间派出专家组赴霍尔果斯市指导防控工作。目前排查出的密切接触者和密切接触者的密切接触者，已全部落实隔离医学观察措施，并对其活动过的场所进行全面消毒和封闭管理。