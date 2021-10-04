珠澳口岸疫情防控措施调整

记者3日从珠海市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室了解到，根据疫情防控需要，经珠澳联防联控机制协商一致，自4日12时起，经珠澳口岸入境人员需持48小时内核酸检测阴性结果证明，且具有新型冠状病毒疫苗接种史(不适合疫苗接种人员需持《新型冠状病毒疫苗接种医生评估证明书》，暂无需接种新冠疫苗的12周岁以下儿童除外)。

澳门红码区、黄码区人员及隔离酒店高风险岗位人员、新冠肺炎定点收治医院工作人员，暂不能入境。

珠海现有出境疫情防控措施保持不变。

另据记者从珠澳联防联控澳方工作组获悉，因应最新的通关措施，澳门各疫苗接种站和常规核酸检测站对10月3日及4日的服务时间作了相应安排，包括延长服务时间等。

据澳门特区新型冠状病毒感染应变协调中心介绍，澳门对红黄码区人士以及重点防控对象，采取每天核酸检测的措施，截至2日全部结果皆为阴性。截至3日，澳门已连续5天没有新增确诊病例。目前在路环高顶公共卫生临床中心有1例外地输入确诊者及6例输入关联确诊者，7位患者均病情稳定，无发烧和呼吸道症状。

9月26日开始，因应澳门新增新冠肺炎输入病例和输入关联性病例，经珠澳口岸进入珠海，除跨境货车司机等特定人员，其他人士须接受14天隔离观察。