黑龙江新增本土确诊病例1例、境外输入确诊病例2例

黑龙江省卫健委4日发布消息，3日0-24时，黑龙江省新增境外输入确诊病例2例，均为哈尔滨市报告2例；新增本土确诊病例1例，为哈尔滨市巴彦县。当日新增治愈出院本土确诊病例3例。

截至2021年10月3日24时，黑龙江省现有境外输入确诊病例2例，现有本土确诊病例81例，现有本土无症状感染者6例。

自2021年9月21日以来，黑龙江省累计报告本土阳性感染者95例，其中确诊病例88例，无症状感染者7例。

新增境外输入确诊病例1：10月3日乘坐IJ213次航班由日本至哈尔滨太平国际机场。入境后，机场海关核酸检测结果呈阳性，闭环转运至定点医院，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

新增境外输入确诊病例2：10月3日乘坐IJ213次航班由日本至哈尔滨太平国际机场。入境后，机场海关核酸检测结果呈阳性，闭环转运至定点医院，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。

新增本土确诊病例1：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局富民家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。(完)