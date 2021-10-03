新华社福州10月3日电 题：把疫情阻断在最小范围——国务院联防联控机制综合组福建工作组专家在福建指导抗疫工作纪实

新华社记者

9月10日以来，福建多地暴发新一轮新冠肺炎本土疫情。疫情就是命令，在党中央坚强领导下，福建举全省之力打响疫情阻击战。

在这场战斗中，有一支特别的队伍——国务院联防联控机制综合组福建工作组专家发挥着重要作用：他们第一时间带来了防控疫情的经验和有力的指导。他们和福建干部群众一起，深入疫情防控一线，全程参与患者救治、流调溯源、社区防控等各项工作，极大提升了救治、防控的科学化、精准化水平。

在全力防控下，福建本轮本土疫情基本得到控制，上百名患者痊愈出院，多个中高风险地区降低风险等级，生产生活秩序正在有序恢复。

生命至上 全程参与患者救治

9月10日，福建莆田仙游县枫亭镇铺头小学两名学生核酸抽检呈阳性。扩大核酸检测范围后，又发现多名学生、家长呈阳性。11日、12日，泉州、厦门等地接连报告相关疫情，福建多地成为新一轮新冠肺炎疫情“风暴眼”。

千方百计救治确诊患者、阻断疫情传播，既是福建上下重中之重的任务，更事关全国防疫大局。

11日，疫情发生后的第一时间，国务院联防联控机制综合组福建工作组专家从全国各地启程，奔赴疫情最为严重的莆田。他们让福建疫情阻击战有了更为科学精准的指导。

11日晚间，工作组专家一到莆田，顾不上休息，就立即与省和相关地市有关负责同志交流，分析研判疫情，提出防控重点。12日一早，工作组专家兵分多路，直奔疫情防控最为吃紧的一线：核酸检测点、集中收治医院、农村社区、集中隔离点等。专家们看得仔细、听得认真，迅速做出研判和具体指导。

上百名14岁以下儿童确诊，是本轮疫情最让人揪心之处，也是工作组专家参与救治工作的重中之重。

国务院联防联控机制综合组福建工作组医疗组组长、北京协和医院重症医学科主任隆云介绍说，工作组从全国各地选派有经验的儿科救治专家和护理人员，国家、省、市专家组成治疗团队，整建制接管当地定点收治机构儿科病区，联合查房，每天早上定期召开国家、省、市三级专家联动病例讨论会，联合会诊，据此进行针对性治疗。

“工作组专家全程参与医疗救治，在专家指导下，规划落实病区‘三区三通道’和全员封闭管理，按照一人一案，中西医结合开展医疗工作。隔离病房的护士们纷纷充当起孩子们的‘临时妈妈’,特别设立了家庭病房，心理专家也及时开展心理疏导，让孩子们能够乐观自信地接受治疗。”福建省立医院党委副书记李红说。

奔走在一线 精准指导疫情阻击战

连日来，工作组专家奔走在疫情防控一线，抢时间、补短板、抓落实，助力疫情防控。

“什么时候方舱能全部到位？”“核酸检测是一个系统工程，采、运、检、报各个环节要科学衔接、高效运转”“提升检测能力的同时，一定要特别注意实验室的院感管理”……14日，工作组专家在仙游实地查看、指导方舱核酸检测点建设，专家们对当地核酸检测工作把脉会诊，提出多项针对性建议。

“疫情突如其来，此前没有应对经验，刚开始一两天还有些慌乱，在上级党委政府指挥下，在工作组专家指导下，我们很快稳住了阵脚，各项工作有条不紊展开。”莆田多位基层干部告诉记者。

自9月18日起，社区防控组专家、北京市丰台区铁营社区卫生服务中心副主任叶财德不停地奔走在厦门各风险地区的疫情防控一线，搜集社区疫情防控有关情况。他发现，由于基层缺乏人手，封控区域中群众的生活物资供给出现困难，一些地方的全员核酸检测工作也存在失序情况，风险隐患较大。

“希望您帮我们基层呼吁一下，我们急需人手增援！”9月20日，在厦门市同安区新民镇乌涂社区，几位志愿者向叶财德等反映情况。随后，社区防控组的专家迅速将一线情况汇总，并将对策建议提供给厦门市应对新冠肺炎疫情工作指挥部。22日凌晨起，厦门市200余名市直机关部门领导、1000余名干警陆续下沉同安区抗疫一线。

在工作组专家的精准指导下，在各方驰援下，福建疫情防控能力短板不断补齐：疫情最早发生地莆田，核酸检测能力由日均10万人次提升到200万人次；流调溯源精准高效，莆田、厦门等地在初筛过程中发现阳性人员后，1小时左右即可排查出其行动轨迹，4小时左右即能回传感染来源、感染方式、密接人员等重要信息，24小时之内就能得出较为完整的流行病学报告……

同心协力 取得疫情防控阶段性明显成效

本轮福建疫情由德尔塔毒株引发，携毒量大、传播速度快，迅速在福建形成多点传播之势。疫情发生之日起，福建举全省之力从快、从严、从实、从细打响了疫情阻击战。

记者采访了解到，工作组专家与福建省和相关地市一线指挥部等建立了高效协作机制，每天密切沟通交流、分析研判疫情形势。工作组专家根据一线调研列出问题清单，提出对策建议，省市“照单全收”，全力解决难题。

9月13日晚间，工作组专家在结束一天的走访调研后，在莆田与福建省有关方面负责人进行座谈。

工作组专家开门见山：“检测阳性人员要第一时间管控”“部分密接和次密接人员要及时转运至隔离点”“各部门信息衔接要更为通畅”“今后几天中高风险地区可能出现生活物资不足，要提前应对”……

开完会已是晚上10点，福建省立即根据工作组反馈的问题，召集相关部门逐条研究整改，部署落实，一切工作安排到位，已是次日凌晨2点多了。

接受记者采访的多位基层干部表示，疫情是一次大考，基层干部“答题”面临不少困惑难题：如何科学设置核酸采样点和采样场所？社区防控卡口怎么管理？密接人员如何转运？集中隔离点的启用条件有哪些？功能分区怎样做到安全合理？

工作组专家和基层干部群众一起，查找漏洞、完善机制，在实战中提升基层防疫水平。

9月23日，记者跟随工作组专家来到厦门同安区五显镇布塘村。此前，这里的群众反映核酸检测点检测人员少、排队时间长、存在插队现象等问题，引起工作组高度重视，并及时指导当地基层干部科学配置检测点和检测人员。

记者在现场看到，布塘村核酸检测点的检测台已增至8个，村民在志愿者引导下戴口罩排队等候，现场井然有序。

“核酸检测秩序怎么维护”“有多少密接和次密接人员没转移走”“老年人用药怎么保障”……走访中，叶财德与布塘村干部不断交流，询问有关情况，并针对基层干部提出的问题给出指导意见。

在各方密切协作下，福建此轮本土疫情基本得到控制，生产生活秩序正在有序恢复。（记者郑良、颜之宏、王成、陈弘毅、吴剑锋）