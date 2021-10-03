云南省新增境外输入确诊病例9例、无症状感染者3例

中新网10月3日电 据云南省卫健委网站消息，10月2日0时至24时，云南省新增境外输入新冠肺炎确诊病例9例、无症状感染者3例。确诊病例治愈出院8例，无症状感染者解除隔离医学观察6例。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：李XX，男，32岁，福建泉州人。

2021年1月非法出境到缅甸。9月30日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

确诊病例2：张XX，男，29岁，福建三明人。

2019年12月乘机到泰国，后到缅甸。2021年9月30日自缅甸经边境口岸入境，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

确诊病例3：陈X，男，37岁，湖北孝感人。

2020年1月非法出境到缅甸。2021年9月30日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例4：胡XX，男，25岁，湖北荆州人。

2020年5月非法出境到缅甸。2021年9月30日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例5：张XX，女，28岁，广东梅州人。

2020年3月非法出境到缅甸。2021年9月29日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例6：杨XX，男，27岁，贵州黔西南人。

2021年6月非法出境到缅甸。9月30日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型，缅甸输入)。

确诊病例7：王XX，男，46岁，湖南岳阳人。

2020年3月乘机到泰国，后到缅甸。2021年9月30日自缅甸经边境口岸入境，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

确诊病例8：张XX，男，61岁，浙江宁波人。

2020年3月乘机到泰国，后到缅甸。2021年9月30日自缅甸经边境口岸入境，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

确诊病例9：施XX，男，68岁，江苏南通人。

2019年1月乘机到缅甸。2021年9月14日自缅甸经边境口岸入境，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型，缅甸输入)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：陈XX，男，33岁，广东汕头人。

2020年10月非法出境到老挝。2021年 9月7日被老挝经边境口岸遣返回国，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。

无症状感染者2：王XX，男，44岁，辽宁抚顺人。

2020年10月非法出境到缅甸。2021年 9月27日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(缅甸输入)。

无症状感染者3：欧XX，男，26岁，四川遂宁人。

2021年4月非法出境到缅甸。10月1日自缅甸到边境投案自首，实行隔离医学观察。10月2日新冠病毒核酸检测阳性，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(缅甸输入)。