31省份新增确诊病例28例 其中本土病例2例

中新网10月3日电 据国家卫健委网站消息，10月2日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例。其中境外输入病例26例(云南9例，上海7例，福建4例，广东3例，辽宁1例，吉林1例，山东1例)，含2例由无症状感染者转为确诊病例(辽宁1例，广东1例)；本土病例2例(黑龙江1例，在哈尔滨市；福建1例，在厦门市)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者1223人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例510例(其中重症病例2例)，无现有疑似病例。累计确诊病例9114例，累计治愈出院病例8604例，无死亡病例。

截至10月2日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例868例(其中重症病例4例)，累计治愈出院病例90727例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96231例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1200786人，尚在医学观察的密切接触者27956人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例(均为境外输入)；当日转为确诊病例2例(均为境外输入)；当日解除医学观察19例(均为境外输入)；尚在医学观察的无症状感染者346例(境外输入335例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28541例。其中，香港特别行政区12226例(出院11909例，死亡213例)，澳门特别行政区71例(出院64例)，台湾地区16244例(出院13742例，死亡843例)。