不久前，山东、山西、北京和内蒙古等地相继报告了炭疽疫情。炭疽属于烈性传染病，一旦出现，绝对不能掉以轻心。积极防控前，首先要了解：什么是炭疽？又该如何科学预防？新华日报·交汇点记者采访了江苏省疾病预防控制中心急性传染病防制所副主任技师谈忠鸣。

炭疽是由名为“炭疽芽孢杆菌”的细菌引起的一种高致死率的传染病，可以在人和动物之间进行传播，导致人和动物都患病。“炭疽芽孢杆菌原本存在于土壤中，各种野生动物、家畜，特别是牛、羊等食草动物会通过采食污染的饲料、饮水、呼吸、昆虫叮咬等途径被感染。”谈忠鸣介绍，患病动物常因发病而突然死亡，口腔、鼻腔、肛门等部位出血，出现尸僵不全等特征，人类在接触了这些患病动物的粪便、尸体以及污染物后有可能被感染。

那么，人类感染炭疽有什么症状？炭疽芽孢杆菌的孢子进入人体后将被激活，细菌在体内大量繁殖，产生毒素，使人发病。谈忠鸣介绍，根据感染途径，炭疽病分为皮肤炭疽、肺炭疽、肠炭疽等类型。“皮肤暴露于污染物中，细菌会通过皮肤的微小伤口形成皮肤炭疽，表现为红斑或丘疹，形成水泡，坏死后形成黑色的结痂，即‘皮肤炭疽’。”但皮肤炭疽不可怕，“皮肤炭疽在我国每年都有发生，通常散发，可以治愈，部分甚至能够自愈。”食用了被污染的肉类可以导致“肠炭疽”，出现高热、腹痛、腹泻、呕血、黑便等症状；此外，患病动物的皮毛、排泄物中含有炭疽芽孢杆菌，有可能形成气溶胶被吸入，则可能导致“肺炭疽”，早期症状类似于肺炎，继而发展为高热、呼吸急促、呼吸衰竭。

通常，95%的患者为“皮肤炭疽”，经过治疗大部分都可以痊愈，病死率小于1%；最严重的是“肺炭疽”，病死率高达90%以上；“肠炭疽”病死率居中，治疗不及时或导致死亡。那么，怎样预防炭疽呢？“不接触、不宰杀、不购买、不食用病死和不明原因死亡的牛、羊等牲畜，不生食畜产品。”谈忠鸣提醒，一旦发现牛、羊等动物发病或异常死亡，要及时报告相关部门。同时，焚毁患病动物尸体，污染物品必须及时消毒。“平时需要加强畜类检疫，病畜应做严密消毒处理。畜产品加工前应严密消毒。”此外，要加强对畜牧业及肉类、皮毛工人的宣传教育及防护设备，加强水源管理，防止水源污染，发现患病人群应立即隔离治疗，进行严密的医学观察。