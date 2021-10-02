假期雨绵绵 防汛要注意

本报讯(记者张丽媛)今年国庆节假期，我省降水日数偏多，主要出现在10月3日-7日。全省大部分地区将出现连续阴雨天气，过程降水量40～120毫米，局部地区可达或超过140毫米；强降水时段主要出现在4日-5日，北中部部分地区有大到暴雨；中南部部分地区1日-3日早晨还会出现轻雾或雾。

省气象台具体预报为，10月1日全省晴天转多云，东部局部地区有阵雨；中南部部分地区有轻雾或雾。10月2日全省多云转阴天，北部局部和中南部部分地区有阵雨或雷阵雨，南部局部地区有中雨；中南部部分地区有轻雾或雾。10月3日全省阴天，北部部分和中南部大部分地区有小雨或阵雨，中南部部分地区有中到大雨，局部大到暴雨。10月4日全省阴天，有小雨，临汾-长治以北的大部分地区有中到大雨，部分地区有大到暴雨；全省大部分地区有4级左右、部分地区短时6级以上东北风。10月5日全省阴天，大部分地区有小雨或阵雨，忻州及其以南的大部分地区有中到大雨，部分地区有大到暴雨。10月6日全省阴天，大部分地区有小雨或阵雨，忻州以南的大部分地区有中雨，部分地区有大雨。10月7日全省阴天，大部分地区有阵雨或小雨，中南部大部分地区有中雨。

省气象专家建议，3日-7日出现的大范围降雨，对公众出行、交通运输、秋收秋播工作有一定的不利影响；须严防4日-5日强降雨可能引发的城乡内涝、农田渍涝、中小河流洪水、地质灾害等次生灾害。