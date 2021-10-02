研究：新冠康复者现长期后遗症 呼吸异常、疼痛、焦虑等

据新加坡《联合早报》1日报道，英国牛津大学和国家健康研究所的最新研究显示，超过三分之一(37%)的新冠患者在康复后的三到六个月内，出现至少一种长期后遗症，最常见的是忧郁与焦虑，其次是呼吸异常。

资料图：疫情期间，英国民众前往养老院探望母亲。

这项研究报告说，康复者最常见的后遗症包括呼吸问题、疲劳、疼痛和焦虑等；女性及曾因染疫而住院者出现后遗症的概率更高。

这项针对超过27万名新冠康复者展开的研究显示，年长者和男性较常面对的后遗症是呼吸困难和认知问题；年轻人及女性则较常出现头痛、腹痛、焦虑或忧郁等症状。

该研究还发现，同无需住院的人相比，曾住院的新冠康复者更可能出现脑雾及疲劳等问题；无需住院者则更容易出现头痛。

英国国家健康研究所临床学术研究员塔奎特博士说：“这个研究证实，所有年龄层在染疫及康复后都可能面对一系列的长期症状和困难。”

不过，这个研调没有提供造成新冠长期后遗症的原因、严重程度，以及可能持续多久等细节。

主导研究的牛津大学教授哈里森指出，有必要弄清楚引发新冠后遗症的导因。“这些信息对有效预防或治疗新冠长期症状至关重要。”