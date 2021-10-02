十一黄金周还需绷紧安全出行“防疫弦”

和以往十一黄金周一样，年轻人有望继续成为出行市场的主力军。

有数据显示，90后消费者继续领跑国庆节假期旅游预售数据，占40%；80后消费者位列第二名占比为34%。而00后对旅游市场的影响逐渐凸显。有专家预测说，出游的00后用户占比将比去年增加5个百分点。

“中秋节和国庆节假期文旅消费一般占全年5%以上，集中消费特点明显。”有专家表示，受新冠肺炎疫情等因素影响，出行、旅游距离和时长依然受到约束，短距离、高品质出行更可能形成消费热点。

近日，嘀嗒出行基于平台顺风车大数据，发布了一份《2021国庆顺风车旅游热门目的地预测报告》。该报告从“红色旅游、主题乐园、大美乡村、特色博物馆、文创影视、亲子休闲”等九大类别切入，呈现了90个顺风车热门目的地，为用户的国庆出行提供了参考。

主题乐园受追捧，出行目的地变化背后藏着新趋势

梳理今年中秋节假期自驾出行的特点不难发现，90后用户携家亲子游的趋势格外亮眼。由于今年暑期出行受新冠肺炎疫情等因素影响，在中秋节假期，不少年轻用户开启补偿式亲子游出行，主题乐园、动物园、博物馆成为中秋节、十一国庆期间最受家庭欢迎的三大类景点。

《2021国庆顺风车旅游热门目的地预测报告》显示，亲子休闲游因此成为第一大顺风车旅游热门，其中又以主题乐园、野生动物园为主。北京环球影城、上海迪士尼度假区、广州长隆野生动物世界等主题公园在今年国庆假期期间将更加热门。从当前门票预售情况以及嘀嗒顺风车近期数据来看，北京环球影城将成为今年国庆期间的一大顺风出游热点。

值得一提的是，建党百年掀起了新的红色主题旅游热。该报告预测称，西柏坡、遵义会议会址、上海中共一大会址、延安革命圣地、井冈山根据地、嘉兴南湖红船等红色景区都有着较高热度。

此外，随着乡村振兴的持续推进，越来越多的少数民族村寨和乡村充分发掘自身历史文化资源和自然优势，并不断完善交通和旅游配套设施，从而成为更多人自驾出行的选择。

“居住在市区的人，可以驾车轻松抵达这些城市周边的乡村、村寨，在享受田园宁静和农家淳朴同时，还能深入体验多姿多彩的民族风情和民俗文化。而顺路分享空座，则让更多人更加轻松怡然地体验到民俗田园之乐，透过顺风小车窗，见证乡村发展的日新月异。”嘀嗒出行相关负责人告诉记者，随着国庆临近，各地顺风车主也都提前安排好了假期自驾出游行程。

他提醒说，用户可提前通过顺风车平台进行行程预约，“如有大件行李、携带宠物及其他个性化需求，也提前备注协商，期待顺风车出游能给为大家的国庆长假增添更多愉悦与怡然。”

“我们希望，这份报告能在一定程度上呈现出中国2.3亿私家车主的国庆出游画像。”上述负责人表示，广大用户前往这些热门目的地，将有更大机会遇到顺路车主，既能省去提前抢票的焦虑，享受一站直达目的地的便捷，也能获得更为轻松惬意的假日心情。

出行高峰更考验安全出行意识，这些人不建议去外地

据交通运输部预测，今年国庆假期全国高速公路日均流量将达到4500万辆左右，较8月以来将增长46%左右。同时，各地仍然存在零星疫情，局部还存在中高风险地区。

交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑表示，预计今年国庆假期公众出行主要以旅游和探亲为主，其中，省内短距离与跨省中长距离出行并重，小客车自驾出行比例预计相对较高。

面对即将到来的出行高峰，旅客应该如何做好健康防护和出行准备？相关企业如何让假期出行更安全、轻松？

“我们在App安全专栏上线了十一出行安全提示，面向顺风车车主和乘客双方，从个人健康防护、驾驶安全、乘车安全、行程规划等方面提供建议。”嘀嗒出行相关负责人表示，通过部署包括“7×24小时安全值班，提前落实29项安全自查，做好应急保障，及时响应各地最新防疫政策，新推最高500万顺风车行程保险，强化安全健康出行宣导，持续强化全员信息安全意识”等七大举措，嘀嗒出行将从运营安全、疫情防控、公共安全和信息安全等四个方面，全力守护用户在今年国庆期间的平安出行。

“我们希望广大游客朋友在出游过程中，一定要充分理解并自觉遵守疫情防控的相关规定，共同营造和谐、健康、安全的旅游环境。”在近日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚表示，今年国庆假日期间，全国将有超过一万家A级旅游景区正常开放，约占A级旅游景区总数的80%。

结合目前全国防控形势，在总结以往假期防控的经验和做法的基础上，国家卫生健康委对今年国庆出行提出了建议。

“一是出行前作好准备，假期期间尽量减少非必要的外出。二是做好旅途中的防护，乘坐飞机或者火车等公共交通工具时应该注意错时错峰出行。三是做好公共场所的防护，尽量避免前往人员集中的密集场所，坚持全程佩戴口罩，勤洗手，保持一米线的距离。四是做好个人健康监测。五是保持正常有规律的生活。”国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙建议说，出行前要先了解目的地近期疫情发生的情况，以及当地防控政策，取消前往中高风险地区的出行计划，出行前准备好口罩、手部消毒液等防护用品。

他提醒说，旅客在乘坐飞机或者火车等公共交通工具时，应注意错时、错峰出行，“同时，大家要按照相关防控要求保持人际距离，全程佩戴口罩、做好手卫生。”

雷正龙特别强调，对于入境口岸、集中隔离场所、定点医疗机构等高风险岗位的工作人员，提倡避免假期期间到外地旅游，也避免乘坐飞机、列车和长途公共汽车外出。同时应严格限制正在居家健康监测的人员到外地旅游以及参加聚集性活动。

“我们建议，有条件的旅客尽量错峰出行出游，出入交通运输公共场所或者乘坐公共交通工具时要落实戴口罩、手卫生、一米线等防护措施，同时也请关注最新的疫情信息和防控政策。”交通运输部应急办副主任卓立提醒说，国务院客户端、小程序推出了“出行防疫七件套”，可以实时查询跨地区出行防疫政策措施、疫情情况、各地核酸检测机构和检测结果以及全国疫情中高风险等级变更等信息，“请旅客出行前提前查询，避免影响您的出行”。