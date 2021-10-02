国家卫健委：新增确诊病例41例，其中本土病例2例（均在黑龙江哈尔滨市）

10月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例41例。其中境外输入病例39例（云南14例，上海9例，湖南4例，天津3例，广东3例，河南2例，辽宁1例，浙江1例，四川1例，陕西1例），含10例由无症状感染者转为确诊病例（湖南4例，河南2例，广东2例，天津1例，四川1例）；本土病例2例（均在黑龙江哈尔滨市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例43例，解除医学观察的密切接触者520人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例503例（其中重症病例2例），无现有疑似病例。累计确诊病例9088例，累计治愈出院病例8585例，无死亡病例。

截至10月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例890例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例90677例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96203例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1200303人，尚在医学观察的密切接触者28697人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入17例，本土2例（黑龙江1例，在哈尔滨市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例10例（均为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入14例）；尚在医学观察的无症状感染者352例（境外输入341例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28526例。其中，香港特别行政区12221例（出院11906例，死亡213例），澳门特别行政区71例（出院64例），台湾地区16234例（出院13742例，死亡843例）。