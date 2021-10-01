南非下调“封城”等级至一级

新华社约翰内斯堡9月30日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨30日宣布，该国自当天午夜起将“封城”等级下调至最低等级的一级。

拉马福萨当晚发表电视讲话表示，南非持续130多天的第三波新冠疫情已经结束，最近7天日均新增确诊病例约1800例，住院率和死亡率也在稳步下降。

在一级“封城”状态下，南非政府将缩短宵禁时间，提高室内外聚会人数上限，并允许酒类正常销售。

拉马福萨说，迄今为止，南非已接种超过1700万剂新冠疫苗，超过860万人完成疫苗接种，占成年人口20%以上。南非计划在今年年底前为70%的成年人口接种疫苗。为完成这一目标，政府将自10月1日起推行“疫苗接种周末”行动，以便让更多人接种疫苗。

据南非国家传染病研究所当天发布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例1678例，累计确诊2902672例；新增死亡病例101例，累计死亡87626例。