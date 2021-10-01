哈尔滨对疫情防控中部分履职不力党员干部追责问责

新华社哈尔滨9月30日电（记者强勇）中共哈尔滨市纪律检查委员会、哈尔滨市监察委员会9月30日通报，2021年9月21日哈尔滨市巴彦县发生新冠肺炎本土疫情以来，哈尔滨市道里区、香坊区个别党员干部对隔离管控工作重视程度不够，信息推送不及时，转运管控不严格，给疫情防控带来风险隐患，现对部分履职不力党员干部追责问责。

2021年9月24日12时许，道里区新华街道恒祥城社区副主任娄然接到居民赵某某报告，其同事参加的一场婚礼，出现了确诊病例，赵某某与其同事有过接触。娄然让赵某某在家等通知，没有将情况上报。2021年9月24日13时50分，道里区疫情防控指挥部将赵某某信息推送至新华街道办事处，要求立即转运隔离。新华街道办事处通知恒祥城社区组织转运隔离时，社区卫生服务中心流调信息员闫悦，根据赵某某介绍的情况判断其不属于密接或次密接人员，擅自认定其不需集中隔离。直至9月28日9时，新华街道办事处再次接到区疫情防控指挥部通知后，恒祥城社区才将赵某某转运至隔离点集中隔离。

2021年9月24日13时许，香坊区疫情防控指挥部接到相关部门推送的9月18日次密接人员信息，比此前收到的人员信息多出刘某等6人。区疾控中心主任赵爽接到信息后，推送给区疾控中心疫情信息组组长、慢性病科科长曲洋，曲洋未认真核实信息，也未将信息推送中心隔离转运组。直至9月28日，香坊区疫情防控指挥部筛查发现刘某等6人未被隔离，才将上述人员转运至隔离点集中隔离。

对此，责成道里区委、区政府，香坊区委、区政府向哈尔滨市委、市政府作出深刻检查。

道里区新华街道恒祥城社区副主任娄然，未及时报告辖区人员疫情防控信息，受到批评教育处理；社区卫生服务中心流调信息员闫悦（非中共党员），擅自决定不予隔离，且未将相关情况上报区疾控中心，造成疫情防控安全隐患，受到警告处分。

香坊区疾控中心主任赵爽，接到推送信息后，督促落实不力，受到批评教育处理；中心疫情信息组组长、慢性病科科长曲洋（非中共党员），工作不负责任，未及时推送信息，造成疫情防控安全隐患，受到记大过处分。