哈尔滨倡导市民国庆期间居家过节

9月30日，在哈尔滨市三辅社区核酸检测现场，医务人员为辖区居民进行第四轮全员核酸检测采样

打赢疫情防控阻击战

近期，福建、黑龙江出现本土疫情，为防范节日期间疫情传播风险，福建、海南、贵州、黑龙江哈尔滨、陕西西安、安徽淮北、湖南株洲等多地发布国庆出行防疫、健康提醒。昨日，北京青年报记者梳理发现，多地倡导就地过节，倡导非必要不前往涉疫地区。

黑龙江

哈尔滨倡导市民

国庆期间就地过节

9月30日，黑龙江哈尔滨发布疫情防控公告称，当前，该市疫情防控正处在关键时期，疫情防控形势依然严峻复杂。为有效阻断疫情传播风险，扎实做好“内防扩散、外防输出”疫情防控工作，倡导广大市民国庆节期间就地过节、居家过节、亲友间云端过节。非必要不出区县（市）、不离哈，确需离哈的，要提前向所在单位、社区（村屯）报备，禁止前往有疫情、有中高风险的地区。

其次，请广大市民朋友减少聚集性活动。各单位、团体和个人要自觉遵守疫情防控要求，不组织大规模会议和聚会活动，尤其是跨区域会议。尽量不要前往人员密集、密闭和通风不良的公共场所，保持安全社交距离，做好个人防护。

自9月21日哈尔滨市出现第一例核酸检测阳性病例以来，该市连续开展多轮全员核酸检测，及时有效发现和控制传染源，坚决阻断疫情扩散蔓延。

结合疫情防控实际，哈尔滨市于9月29日启动第四轮全员核酸检测工作。国庆节期间，哈尔滨市将根据疫情形势和防控实际需要适时开展核酸检测工作。

福建

旅行社国庆假期

不能经营跨省团队旅游

福建省文旅厅党组成员、副厅长苏庆赐介绍，鉴于当前福建省存在中高风险地区，国庆假期，旅行社还不能经营跨省团队旅游业务。也不得组织团队到中高风险地区旅游，不得接待来自中高风险地区团队旅游业务。同时，鼓励旅行社在做好疫情防控的基础上，组织团队开展省内低风险地区近郊游、乡村游、特色游等。

关于福建省A级旅游景区开放情况如下：目前，全省有中高风险地区（厦门、漳州、泉州、莆田）的A级旅游景区根据当地党委、政府统一要求暂停对外开放，共132家。省内其他低风险区域包括福州、三明、南平、龙岩、宁德、平潭的A级旅游景区大部分还是正常开放。

贵州

省外中高风险地区来黔

需持48小时核酸阴性证明

贵州发布国庆假期新冠肺炎疫情防控工作通知称，对境外及省外高风险地区来（返）黔人员，严格按照“14天集中隔离+14天居家健康监测+7次核酸检测”实施管控。对省外中风险地区来（返）黔人员，须持当地疫情防控指挥部（领导小组）批准证明和48小时内核酸检测阴性证明，并在抵黔首站地检测1次核酸，结果未出之前不得流动；无相关证明的，按照“14天集中隔离+14天居家健康监测+7次核酸检测”实施管控。中高风险地区所在地级市的其他低风险地区来（返）黔人员，须持48小时内核酸检测阴性证明，或在抵黔首站地检测1次核酸，结果未出之前不得流动。其余低风险地区来（返）黔人员，在测温扫码无异常且做好个人防护的前提下可有序流动。持续做好有关重点人员的闭环转运工作，严防出现脱管漏管或长时间滞留交通场站等现象。

各景区景点严格执行测温扫码、戴口罩、“一米线”等防控措施。坚决落实“限量、预约、错峰”要求，合理控制游客接待上限，鼓励线上购票、扫码支付等非接触购票和支付方式。对容易形成游客聚集的项目和场所，特别是密闭区域或相对密闭区域（如室内或半封闭演艺场地、场馆等）要加强通风换气，合理设置观众间距，防止人员过于密集。

海南

近期有哈尔滨旅居史

在琼人员要报备

海南疾控中心也发布国庆疫情防控健康提醒称，请9月7日（含）以来有黑龙江省哈尔滨市、绥化市旅居史的在琼人员，按照海南省新冠肺炎疫情防控工作指挥部9月26日发布的公告要求，第一时间主动向所在社区（村）、工作单位或所住酒店报备，配合做好核酸检测、健康监测等防控措施。

请9月18日以来有澳门旅居史、或者与已公布的病例活动轨迹有重合的、或者发现健康码变为“红码”和“黄码”的来（返）琼人员，第一时间主动向所在社区（村）、工作单位或所住酒店报备，配合做好核酸检测、健康监测等防控措施。

鉴于当前疫情形势，如非必要，请不要前往哈尔滨市、绥化市、莆田市、泉州市、厦门市、漳州市等有中高风险地区或有本土病例报告地区的城市；确需前往的，在出发前及返琼后均应向所在社区（村）和单位报备，返琼后配合做好各项防控措施。

陕西

外省返西安需持

48小时内核酸阴性证明

陕西西安疾控中心也发布国庆假期健康提示，倡导市民就地过节，关注疫情动态，合理安排假期行程，非必要不出境、不出市，不前往中高风险地区及疫情发生地区。如必须前往，请务必做好个人防护；从上述地区返回西安后，要按照我市的相关防控措施执行相应的健康管理。

对于有出行需求的市民，9月7日（含）以来有黑龙江省旅居史、与国内阳性病例行程轨迹有交集以及健康码异常（黄码或红码）的来（返）西安市民，请主动向所在社区报备相关情况，并配合做好核酸检测、医学隔离等健康管理工作。

根据疫情防控形势需要，在十四运会及残特奥会结束之前（即10月29日之前），陕西省以外来返西安人员需提供48小时内核酸检测阴性证明。机场、火车站、高铁站、社区（村）、宾馆酒店、旅游景点、接待单位等将进行查验。

文/本报记者 戴幼卿 供图/新华社