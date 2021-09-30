固本强基+人才培养 学科建设助力县域医疗再升级

为助力实现医疗资源优化配置、促进分级诊疗落实，把牢基层人民群众的健康关卡，华医心诚医生集团开展了以“着眼于学科体系建设、以县域帮扶为重点”的县域医院帮扶行动，目前正在协助济南市平阴县人民医院进行心血管学科的升级建设。近日，平阴县人民医院党委副书记、院长尹燕东和平阴县人民医院心内科主任赵国强在总结华医心诚对该院所开展的学科建设帮扶工作时，各自表达了观点。

“临床学科是医院的基本组成，是医院发展的基础和根本，也是医院核心竞争力的集中体现。医院做好学科建设意义重大。”尹燕东认为，学科建设的内涵包含服务能力、技术服务水平、学科引领力三个方面。以人才为抓手，提升医院核心竞争力、促进医院持续稳步高质量发展，是学科建设的价值所在。

尹燕东表示，加强学科体系建设，不仅使医生的诊疗水平大幅度提升，还有助于医、教、研、管多方面的能力提升，帮医院和科室打造出一支技术过强的队伍，为患者提供高水平服务，切实助力国家分级诊疗。此外，医生的行为规范、医德医风等作为学科体系建设的重要内涵，随着指导专家们的言传身教，也能发挥很好的示范作用。

在赵国强看来，加强县域医疗机构的学科建设促进了基层医疗服务水平的提升。“县域医疗机构医护人员的治疗水平有待提升，我们的总体医护服务水平还需要再提高。”赵国强表示。

尹燕东认为，在此次学科建设帮扶行动中，华医心诚驻派到平阴县人民医院的指导专家主要围绕心内科的管理水平、服务水平、医疗技术进行基础夯实、改善升级；此外，还有专家团队定期来医院坐诊、查房、手术，开展技术培训、学术讲座，提升医院心血管科室的能力建设和技术水平。

“由于有关知识、技能的欠缺以及经验的不足，我们很多基层医生不敢独立进行手术。另外，规范化也是我们需要提升的重要方面之一，无论是写病历还是制定诊疗方案，专家要求诊疗流程的每一环节都要规范、精准。”赵国强强调，要明确了解患者病情，结合病因病况，抓准靶点、开准处方，降低患者伴随治疗产生的副作用，减少医疗资源浪费。

为全面建设平阴县人民医院的心血管疾病学科体系，为当地患者提供问诊便利，在华医心诚的辅导下，平阴县人民医院正在搭建三大疾病中心：胸痛中心、高血压达标中心和心衰中心。“三个中心的建设，意味着医院从设备到医护人员，整体水平都要提升，而这正是我们每人每天都在努力实现的。”赵国强说。

对于基层医疗健康，尹燕东建议，通过专家、技术、管理的引入以及三个疾病中心的搭建，将医院和社区医疗机构联动起来，未来构建"小病在基层、大病进医院、康复回社区"的基层首诊、双向转诊、医疗资源共享的医疗服务体系。

帮助医院留下医疗队伍，是华医心诚此次学科体系建设帮扶行动的一个重点内容。尹燕东说：“希望在短时间内能够丢掉拐杖，不用搀扶，自己独立往前走！”

赵国强表示，此次学科建设帮扶行动也是一次针对基层医务工作者的继续教育，不仅丰富了大家的知识，让治疗手段更加规范化、专业化，增强自主学习意识，更为重要的是找到了一条科学合理的人才培养模式。“以往我们基本是‘全面抓’，所有和心内科有关的都要懂，但是很难做到都精通；现在开始进行人才的科学管理，实行专人专才培养，让每个人都有自己专精的领域和未来明确的成长目标，这对科室未来的专业化发展很有益处，也利于为患者提供更好的医疗服务。”

“目前为止，我们心内科已经新开展了多项新技术，通过人才新老联合实现自造血能力。更为重要的是，这种招才引智的技术帮扶最终惠及了平阴县百姓。”尹燕东表示，平阴县人民医院将继续围绕国家对公立医院高质量发展提出的要求，努力发展心内科，力争使之在未来成为市级、乃至省级的重点学科，持续提高治疗水平，加大人才培养力度，为患者提供更加优质、高效的诊疗服务，真正惠及当地人民。