黑龙江29日新增本土确诊病例6例

2021年9月29日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例（哈尔滨市南岗区1例、巴彦县5例）；新增治愈出院境外输入确诊病例2例。

截至2021年9月29日24时，全省现有境外输入确诊病例清零；现有本土确诊病例74例，现有本土无症状感染者7例。

自2021年9月29日24时起，哈尔滨市南岗区信恒现代城小区馨园A栋，香坊区东鸿艺境小区（一、二、三、四期），巴彦县巴彦镇水韵新城小区调整为中风险地区。

新增确诊病例1：现住哈尔滨市巴彦县巴彦镇水韵新城，系全员核酸检测发现，核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例2：现住哈尔滨市巴彦县兴隆镇浩鹏小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例3：现住哈尔滨市南岗区信恒现代城馨园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例4：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局春林苑，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例5：现住哈尔滨市巴彦县巴彦镇盛隆国际，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例6：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局电业小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

当前我省已进入应急状态，疫情防控形势严峻复杂。请广大群众密切关注疫情动态，进一步提高防范意识，主动接种新冠病毒疫苗，出门佩戴口罩、勤洗手、常通风，少聚集。如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险地区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区（村屯）、工作单位报备，并配合落实防控措施。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，并主动告知旅居史、接触史。