架起青藏高原光明之桥

近日，海拔3730米的四川省甘孜藏族自治州康定市塔公乡又迎来了光明使者——川藏青光明行医疗队，她们在搭建的临时眼科检查中心，为眼疾高发区的藏族群众提供眼健康服务。

这就是温州医科大学（以下简称“温医大”）打造的“行走的课堂”——川藏青光明行项目。十年如一日，师生们代代相传，跨越千山万水，走过17个贫困县市，在帮扶中开展实践育人。目前，这个项目已吸引了500多名教师、医生和1500多名学生志愿者参与其中，为60多万人开展了各种形式的眼健康服务。

医疗队的光明行，在公益活动中践行医者仁心

今年5月，2020“感动温州”十大人物颁奖典礼现场出现感人一幕：

“叔叔阿姨，我不知道你们是谁，但我知道你们爱我。”9年前，5岁的藏族姑娘小依毛慢慢揭开眼前的纱布，看到了人生中的第一缕光。

当时，川藏青光明行团队前往青海省的玛多县和久治县，将小依毛带回温州，负责人陈洁医生还筹集了7万多元为她做手术。

“陈妈妈给了我新的机会，给我重生。”14岁的依毛跑上颁奖台，紧紧抱住了陈洁。

谈及为何选择去青藏高原开展医疗公益活动，陈洁说：“因为那个地方太偏远、太艰苦了，如果我们不去，可能就没有人能帮到他们。”在海拔四千多米的雪域高原，高海拔和强紫外线是眼病高发的“罪魁祸首”。据统计，仅白内障这一常见致盲眼病，藏区发病率就是沿海地区的10倍。受当地医疗条件限制，很多人得不到有效治疗，只能长期在黑暗中摸索，甚至因眼病致贫返贫。

“那里需要帮助的人，远比你想象的要多得多。”第一次看到藏民们排着长长的队伍等候检查，医学专业学生林温曼被震撼到了，“那一刻，我感到自己强烈被需要，也深刻领悟了医生治病救人的神圣职责。”她清楚地记得，翁姆奶奶因为严重的脊柱弯曲在手术台上无法躺稳，师兄吴恩德用手术巾垫高奶奶的头部，自己蹲着一动不动地扶着她，手术结束时，师兄瘫倒在地上，半天爬不起来。“对我们而言，这或许只是一场手术，但对他们而言，却是期盼已久、重获新生的一次机会。”

为了帮助更多藏民重见光明，光明行医疗队10年来一路前行，开展了18次光明行活动，超61万群众接受科普宣教，检查2.6万例，发放眼镜2万副，为5个民族近4万群众建立眼健康档案，帮助了8980人重见光明，直接增创当地群众家庭收入3500万元。青海玛多、久治，四川色达、理塘，西藏拉萨、那曲……当医疗队的足迹愈行愈远时，光明火种已经悄然蔓延，寓意幸福吉祥的格桑花正绽放出绚丽色彩。

高原上的思政课，在薪火相传中师生共同成长

“对于医学院校来说，立德树人首先就必须教导学生继承和发扬‘医乃仁术’的仁爱精神和人文关怀。”温医大党委书记吕一军认为，川藏青光明行就是创新打造了一个实践课堂，将思政教育融入学科建设，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿于医学人才培养的全过程。

为了引导医生骨干和青年学生到人民群众最需要的地方去，川藏青光明行在项目实施的每个环节上都精心设计。项目启动之初，突出国家健康战略和百姓需求；策划沟通之时，强调服务意识和人文关怀；具体实践之中，融入拼搏精神和青春使命；结束活动之后，注重总结提升和模式创新。

十年来，川藏青光明行活动不仅吸引了2000多名本校师生参与，还吸引了50多位来自浙江、四川、青海、山东等省的眼科、内科、外科等副主任以上级别专家。他们结成一个服务共同体，完成了一次又一次不可能的挑战。高原上缺氧，缺水、缺电都是家常便饭，没有医院和手术室才是最大的问题。为了搭建临时手术室，有次团队从浙江金华借来了一辆符合条件的手术车，开了三天三夜，走了3000公里，才把手术车开上了海拔4200米的高原。

“每次开展光明行活动，都会遇到很多不可想象的困难，但是学生们在老师们带领下用心与藏民沟通，用爱助藏民康复，获得了极大的教育和成长。”川藏青光明行创始人、我国眼视光专业带头人吕帆教授深切感受到，每次参加完活动之后，不仅学生的思想水平、社会责任、专业能力、创新思维、实践能力得到明显提升，带队老师也经历了一次激情和奋斗的洗礼。

“一朵云推动另一朵云，一棵树摇动另一棵树。”在温暖又有力量的教育实践中，温医大一代代师生薪火相传，彼此促进，一起成长，光明行也因此被称为高原上最美的思政课。

带不走的医疗队，在探索创新中实现精准扶贫

为了让光明行项目更好地落地生根，温医大倡导医疗团队要持之以恒，积极探索精准扶贫之路。团队师生在服务活动中善于思考创新，因地制宜，设计了兼具科学性和可行性的现场检查流程和工作方式；借助科研技术平台，开发了一系列专用于高原藏民的眼科筛查包、高原公益电子病例系统、眼保健筛查管理系统以及结膜、角膜缝合眼科手术教具等；一批批“能做事、能创新、有情怀、有自信”的眼科人才迅速成长起来。团队师生还针对不同地区、不同医疗水平设计不同服务方案，着力打造一支“带不走的高原眼科医疗队”。

在无医院地区，通过医疗队“输血式”服务，利用“健康巴士”手术车，直接为当地群众做白内障手术，结合科普宣传，让眼健康知识深入人心。

在有医院无眼科地区，在科普宣教和公益医疗的同时，成立联合眼视光中心，实施培养人才及分层次专家指导计划，从“输血”逐步过渡到“造血”。目前，项目已与对口援建小金县人民医院签订合作协议，建立联合眼视光中心11家，建立眼科手术室3间，开设低视力教室1间。

在有医院且有一定眼科实力地区，采取以技术指导为主的“造血式”服务，开展5G远程会诊平台指导和高原眼科人才培养。截至目前，已设立远程平台8个，培养藏族眼科医护人员16名。更重要的是，项目已从单纯关注白内障眼疾人群发展到全年龄段、全方位眼健康人群的全覆盖，形成一套完善的眼健康医疗扶贫体系。

富有成效的健康扶贫模式，为当地百姓架起了“光明之桥”，开启了“脱贫致富之门”。该项目先后获得“全国民族团结进步模范集体”，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛青年红色筑梦之旅赛道金奖、精准扶贫奖等奖励。（记者 陆健 本报通讯员 叶小静）