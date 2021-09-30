持续提升群众医保获得感幸福感安全感

本报北京9月29日电 （记者王美华）国新办29日举行国务院政策例行吹风会，介绍日前公布的《“十四五”全民医疗保障规划》相关情况。

国家医疗保障局副局长施子海表示，这次《规划》编制过程中，主要立足于保障人民健康，从健全多层次医疗保障制度体系、优化医疗保障协同治理体系、构筑坚实的医疗保障服务支撑体系3个维度，推进医保事业的高质量发展。通过未来5年的努力，群众可以从以下方面受益：

新药好药更加可及。“十四五”期间，国家医保局将继续立足基金承受能力，适应基本医疗需求、临床技术进步的需要，动态调整优化医保药品目录，及时将临床价值高、患者获益明显、经济评价优良的药品以及符合条件的中药纳入到支付范围。

重大疾病保障更加有力，核心是建立健全防范和化解因病致贫返贫的长效机制。一是建立医疗救助对象及时精准识别机制，及时将符合条件的困难群众纳入到医疗救助范围。二是针对不同困难类型实施分层分类救助，不同的人享受不同的救助方式。三是规范救助费用的范围，合理确定救助标准。四是积极引导社会力量参与救助保障。

住院和门诊保障水平更加均衡。未来5年，国家医保局将立足经济社会发展水平和医保基金的承受能力，统筹发挥制度综合保障功能。包括推动提高门诊待遇保障水平，建立健全职工医保门诊共济保障机制，完善城乡居民医保门诊保障政策等。

施子海表示，通过完善制度体系、健全体制机制、优化政策措施，未来5年人民群众医疗保障的获得感、幸福感、安全感将会持续提升。