国办印发《“十四五”全民医疗保障规划》

新华社北京9月29日电 国务院办公厅日前印发《“十四五”全民医疗保障规划》（以下简称《规划》）。

《规划》指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院关于医疗保障工作的决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革，以推动中国特色医疗保障制度更加成熟定型为主线，以体制机制创新为动力，发挥医保基金战略性购买作用，坚持医疗保障需求侧管理和医药服务供给侧改革并重，加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系，努力为人民群众提供全方位全周期的医疗保障，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

《规划》明确“十四五”时期医疗保障的基本原则，即坚持党的全面领导，坚持以人民健康为中心，坚持保障基本、更可持续，坚持系统集成、协同高效，坚持精细管理、优质服务，坚持共享共治、多方参与。《规划》提出，建设公平医保、法治医保、安全医保、智慧医保、协同医保，到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，医疗保障政策规范化、管理精细化、服务便捷化、改革协同化程度明显提升。展望2035年，基本医疗保障制度更加规范统一，多层次医疗保障体系更加完善，中国特色医疗保障制度优越性充分显现。

《规划》提出以下重点任务，一是健全多层次医疗保障制度体系，提升基本医疗保险参保质量，优化完善基本医保待遇保障和筹资机制，鼓励商业健康保险和医疗互助发展，稳步建立长期护理保险制度。二是优化医疗保障协同治理体系，完善医疗保障支付机制和医药价格形成机制，加快健全基金监管体制机制，协同建设高效的医药服务供给体系。三是构筑坚实的医疗保障服务支撑体系，健全医疗保障公共服务体系，强化法治支撑，推动安全发展，加快医保信息化建设，健全标准化体系。

《规划》从三方面做好实施，一是健全实施机制，做好重点任务分解，提升实施效能。二是强化能力建设，加强医疗保障人才队伍建设。三是营造良好氛围，增进各方共识，为深化医疗保障制度改革创造良好舆论环境。

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 02 版）