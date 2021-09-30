哈尔滨完成3轮全员核酸检测

本报哈尔滨9月29日电 （记者郝迎灿）“紧急出征，任务艰巨、使命光荣！”9月21日上午，仅用两小时，黑龙江省医院首批25人驰援队组建完成，火速奔赴哈尔滨市巴彦县。这支医疗队携带的车载“火眼”移动方舱实验室，一天可完成1.5万余人次核酸采集任务，尽量满足当地核酸检测需求。

21日，哈尔滨市巴彦县出现第一例核酸检测阳性病例，哈尔滨第一时间打响疫情防控阻击战。

核酸检测是筛查感染者的第一道防线，也是阻断疫情传播链条的有效手段。从21日下午开始，哈尔滨在全市启动全员核酸检测工作。截至28日24时，巴彦县兴隆镇已完成7轮核酸检测，全市第三轮核酸检测已全部结束，正在开展第四轮全员核酸检测。

“我们在全市共设立108个核酸检测点，医护人员争分夺秒进行采样、检测，社区工作者、志愿者、机关党员干部不眠不休工作，争取第一时间全面筛查，坚决控制疫情蔓延。”哈尔滨市纪委副书记、市核酸检测工作领导小组副组长刘启嘉说。

从雨落到雨停，从清晨到深夜，哈尔滨跑出核酸检测加速度。9月24日24时，第一轮全员核酸检测全部完成，累计完成检测7912627人份；9月26日12时，第二轮全员核酸检测全部完成，累计完成检测7878136人份；9月29日2时，第三轮全员核酸检测全部完成，累计完成检测7982826人份；9月29日8时，第四轮全员核酸检测正式启动……

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 12 版）