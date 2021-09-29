飞鹤冷友斌入选2021年“诚信兴商十大案例”

9月28日，2021年全国“诚信兴商宣传月”在海南启动。启动仪式现场，2021年“诚信兴商十大案例”发布，黑龙江飞鹤乳业有限公司董事长冷友斌入选。冷友斌认为，飞鹤能够用20年时间，从东北的一个小县城走到全国，靠的就是诚信经营。

飞鹤相关负责人表示，诚信经营最重要的是保证产品质量安全可靠。为了做到这一点，飞鹤从上到下始终坚守“质量不能为任何事让步”的铁律，将诚信贯穿在企业经营和发展的每一个环节。

该负责人介绍，奶源诚信方面，2007年至今，飞鹤扎根北纬47°黄金奶源带，打造专属产业集群，实现了从源头牧草种植、饲料加工、规模化奶牛饲养到生产加工、物流仓储等各环节的全程管控，从源头建立起婴幼儿配方奶粉安全保障体系。

生产诚信方面，在奶粉加工环节，飞鹤国内8个工厂均从设备上实现了管道化、自动化和智能化。在管理方面，飞鹤围绕人员、机器、原材料、方法、环境等5大方面，制定了严苛的质量管理体系，同时引入世界级制造管理体系，提升企业的精细化管理水平。此外，飞鹤为每个工厂都配备了实验室，对原材料、加工、包装、贮存直至销售等过程设立411道检测项目，保证产品的安全、新鲜、高品质，并严格要求上下游合作企业通过相关质量保证资质认证，保障产品品质。

经营诚信方面，近年来，飞鹤持续推进溯源等诚信服务活动，自觉接受消费者监督，并推动行业开放。2010年，飞鹤面向消费者上线了溯源系统，真正做到了“源头可溯、安全可控、风险可防、消费可信”。此外，飞鹤还通过组织线下溯源活动和溯源直播，让消费者亲自看到飞鹤的全产业集群建设成果。

发展诚信方面，近年来，飞鹤与科研团队合作，从牧草新品种选育、循环生态养殖、牛奶质量安全控制等全产业链各个环节进行不断研发，实现持续创新升级。

该负责人表示，诚信是商业永恒的主题。飞鹤“诚实守信”的基因赋予了企业可持续发展的动力。未来，飞鹤将持续坚守“诚信”底线，以专业和负责任的态度，为中国宝宝、中国家庭提供更好的产品和服务。