世界步行日 走出一个好身体

9月29日是世界步行日。走路被视为“世界上最好的运动”，既简单易行，强身效果又好。然而，这件迈开双腿就能完成的事，你真的了解吗？我们来听听四川省人民医院骨科主治医师伍晓靖聊聊健步走那些事儿。

“健步走对各年龄段的人群都有益处。”伍晓靖医生介绍，健步走可以增强心肺功能，促进胃肠道蠕动改善消化，有助于维持肌肉、骨骼和关节的健康，缓解精神压力等。对于老年人而言，健步走能够改善平衡功能，帮助控制血糖、血脂和血压。

随着人们对健康的日益关注，健步走渐渐成为不少人的运动首选。伍晓靖医生提示健步走要防止“五个不合适”。避免穿着不合适，着装过紧或过松都可能增加运动阻力及导致摔伤，鞋底过硬易引起足底筋膜发炎，过软易损伤关节及造成摔倒。避免路面选择不合适，山路、鹅卵石路、碎石路、积水湿滑地面、马路等都不宜作为步行地点。避免姿势不合适，步行时弯腰低头，边走边玩手机等，易引起体态不良和肌肉、关节的一些慢性炎症性问题。避免步速不合适，步速过慢难以达到锻炼的效果，而步速过快易造成关节的损伤，对老年人来说还容易摔倒引起骨折等。避免运动量不合适，突然增加运动量和长时间维持过量运动，都可能造成肌肉和关节的损伤。

掌握正确的健步走方法，才能达到锻炼目的。伍晓靖医生建议，健步走要穿着舒适、排汗的衣物，选择鞋底厚度适中且足弓处有支撑的运动鞋，日间锻炼还要注意防晒。锻炼时要选择光线明亮，路面平坦无积水并且空气清新的场所。在步行时要挺胸、抬头、收腹，自然摆臂。步速以中等运动强度为宜，可以根据自己的身体状况和年龄在每分钟120至150步的范围内调整。

伍晓靖医生提示，刚开始健步走不必追求时长和速度，以走完当时及此后几日不出现肢体的酸痛不适为限，逐渐增加运动时长和步速。每天步行30至40分钟即可，不要追求步数上万甚至数万。

（视频制作：实习生宋怡静）