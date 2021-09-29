国家卫健委：9月28日新增确诊病例25例 其中本土病例11例

9月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例。其中境外输入病例14例（云南8例，上海2例，福建2例，江苏1例，广东1例）；本土病例11例（黑龙江8例，均在哈尔滨市；福建3例，均在厦门市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例58例，解除医学观察的密切接触者644人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例509例（其中重症病例2例），无现有疑似病例。累计确诊病例9009例，累计治愈出院病例8500例，无死亡病例。

截至9月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例949例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例90521例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96106例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1196993人，尚在医学观察的密切接触者26905人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入17例，本土2例（均在黑龙江，其中哈尔滨市1例、绥化市1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者342例（境外输入330例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28485例。其中，香港特别行政区12209例（出院11901例，死亡213例），澳门特别行政区71例（出院63例），台湾地区16205例（出院13742例，死亡842例）。