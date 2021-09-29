潘义生：以“决心、信心、耐心”扎实推进医联体建设

日前，人民网·人民健康推出了“领航者说”——《人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。北京大学第一医院党委书记潘义生近期做客该节目，针对医联体建设、研究型医院建设、医院党建工作的开展发表了自己的看法。

“通过这样一种模式的建立，逐步实现城市医联体网格化的布局管理，构建优质高效的医疗分级诊疗体系，满足人民群众不断增长的医疗服务需求。” 对于国家推进城市医疗体建设的意义，潘义生在访谈中表示。

潘义生介绍，北京大学第一医院积极参与推进医联体建设。在紧密型医联体建设、托管型医联体建设、专科联盟建设以及互联网医院的建设等方面都进行了深入的探索。

潘义生指出，以医联体推进分级诊疗，让患者在家门口享受医疗服务，这一过程分为总体设想、试点总结、推广经验、全面铺开等发展阶段。整个阶段需要医院管理者具有坚定的决心、信心以及耐心，扎实而稳步的推进。

作为打造研究型医院的先行者，应该怎样理解研究型医院在国内的发展，如何促进产业与基础科研的融合，如何助力医学创新发展？潘义生表示，更愿意将研究型医院叫做学术型医院。北京大学第一医院建院至今已有106年。医院将大力推进人才培养、实验中心建设、样本库建设以及患者服务端的基地建设，走出一条属于自己的发展路径。

在建设和谐的医患关系方面，潘义生认为，抗疫一年多以来，通过医护人员共同的努力，目前医患关系较之以前已大为改善。今后，潘义生希望医院始终坚持以患者为中心的理念，为患者提供更好的服务，同时通过服务赢得更多患者的理解和尊重。

2018年中共中央办公厅印发《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，明确提出实行党委领导下的院长负责制。至此已过去三年时间，这期间北京大学第一医院是如何落实党建工作的？潘义生表示，在文件落地过程中，医院牢记“为老百姓服务、为人民谋幸福、为民族谋复兴”，发挥党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的作用，在回顾医院历史的同时展望未来，对参与中国梦的实现做出努力。