黑龙江28日新增本土确诊病例8例、无症状感染者2例

2021年9月28日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例8例（哈尔滨市香坊区1例、松北区2例、巴彦县5例），新增本土无症状感染者2例（哈尔滨市巴彦县1例、绥化市北林区1例）。

截至2021年9月28日24时，全省现有境外输入确诊病例2例；本土确诊病例68例；本土无症状感染者7例。

自2021年9月28日24时起，哈尔滨市松北区地恒托斯卡纳小区4期和巴彦县松花江乡民胜村，巴彦县巴彦镇金源嘉园小区、悦和新城小区，巴彦县兴隆镇阳光名苑小区调整为中风险地区。

新增确诊病例1：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局兴街13委，系全员核酸检测发现，核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例2：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局安民小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例3：现住哈尔滨市巴彦县巴彦镇悦和新城，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例4：现住哈尔滨市巴彦县兴隆镇阳光名苑，系全员核酸检测发现，核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例5：现住哈尔滨市巴彦县巴彦镇盛隆国际，系确诊病例的同单元居民，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例6：现住哈尔滨市松北区地恒托斯卡纳4期，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例7：现住哈尔滨市松北区地恒托斯卡纳4期，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例8：现住哈尔滨市香坊区东鸿艺境小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型），在定点医院隔离诊治。

新增无症状感染者1：现住哈尔滨市巴彦县巴彦镇悦和新城，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者，在定点医院进行隔离医学观察。

新增无症状感染者2：现住绥化市北林区鑫港湾，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者，在定点医院进行隔离医学观察。

当前我省已进入应急状态，疫情防控形势严峻复杂。请广大群众密切关注疫情动态，进一步提高防范意识，主动接种新冠病毒疫苗，出门佩戴口罩、勤洗手、常通风，少聚集。如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险地区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区（村屯）、工作单位报备，并配合落实防控措施。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，并主动告知旅居史、接触史。