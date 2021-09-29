北京：电动自行车新增226家登记上牌一站式网点

昨天，北京青年报记者从北京市交管局获悉，为进一步方便市民办理电动自行车登记上牌，交管部门在前期设立便民服务点的基础上，即日起再次推出226家便民服务点，方便市民群众就近一站式完成购车、登记及上牌等手续。

近期本市电动自行车注册登记量激增，部分非机动车登记站经常出现人多排队业务办理等候时间长的现象。针对此情况，9月11日起全市18家交通支（大）队非机动车登记站已启动电动自行车注册登记预约办理，市民需下载“北京交警”App进行预约后，方可办理电动自行车注册登记业务。

为方便群众办理电动自行车注册登记业务，公安交通管理部门在全市540家电动自行车销售门店设置便民服务点（先期已公布315家，1家被取消资格，此次公布226家）。对市民群众所购买的符合申请注册登记条件的电动自行车，提供购车、登记及上牌一站式服务，且无需提前预约。交管部门提示，市民朋友请选择这540家便民服务点办理电动自行车登记上牌。文/记者 王浩雄