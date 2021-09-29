假期北京多阴雨天气 4日至6日降雨又降温

北京青年报记者昨日从北京市气象台获悉，国庆假期北京多阴雨天气，特别是假日中后期的4日至6日降雨频繁，气温也将大幅下降，有出行计划的市民要提前做好准备。

连续三天的阴雨之后，27日北京终于迎来了难得的晴空朗日。不过好景不长，一天之后北京上空云量再次增多，昨天早晨北京还出现了短暂的轻雾，能见度较差，到了白天才逐渐转好。好在昨天没有风雨的侵扰，大部分时间的体感都比较舒适宜人，非常适宜户外活动。昨天夜间，受弱冷空气影响，北部山区又出现了小雨。

在偏北气流控制下，预计今天上午北京阳光不错，到了下午云量逐渐增多，气温和昨天相近，也是比较舒适宜人的天气。今天夜间，连绵的小雨将再次登场，降雨会一直持续到30日白天，受降雨影响气温将再次下降，预计30日白天最高气温23℃，市民外出要携带雨具，及时添加衣物。

今年以来，北京大部分地区降水较常年同期明显偏多，不仅夏季对流性降雨猛烈，秋雨也足够“缠绵”。进入10月这种情况仍将继续，不过多以平缓温和姿态登场，已然没有了盛夏来势汹汹的气势。根据目前资料分析，国庆假日期间北京地区多阴雨天气，特别是假日中后期4日至6日降雨频繁，气温也会大幅下降。（记者 赵婷婷）