北京：多个地铁站假期封闭或者调整运营安排

昨日，北京青年报记者从北京地铁公司了解到，因国庆活动、配合年底地铁新线开通等原因，十一假期北京多个地铁站封闭或调整运营安排。

据北京地铁公司介绍，节日期间多个地铁站将调整运营安排，具体为：自9月30日首班车起至天安门广场活动结束时止，1号线天安门东站、天安门西站，2号线前门站封闭；1号线王府井站西侧出入口封闭。9月30日1号线八通线、2号线采取运营时间延长措施；10月8日、10月9日1号线八通线、2号线取消运营时间延长措施。10月1日至10月7日，2号线前门站全天封闭；10月1日至10月7日，每日首班车起至19点30分止，1号线天安门东站、天安门西站封闭。

另外，部分地铁站配合新线开通调整运营安排：为配合8号线三期与既有线换乘施工作业需要，2号线前门站自10月8日至12月4日封闭改造施工，其间前门站停止进出站。为配合信号系统调试升级工作，10月9日8号线、8号线南段提前结束运营，朱辛庄站末班车提前至19：30，中国美术馆站末班车提前至20：25；瀛海站末班车提前至20：20，珠市口站末班车提前至20：55。10月9日、10月10日S1线提前结束运营，石厂站末班车提前至20：45，金安桥站末班车提前至21：08。（记者 刘洋）