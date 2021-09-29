黄金周铁路运输启动 预计10月1日迎高峰

今年国庆黄金周假日铁路运输自9月28日启动至10月8日结束，共11天。北京青年报记者昨日从北京西站获悉，假日运输期间北京西站预计发送旅客163.8万人，日均14.9万人，高峰日预计出现在10月1日，峰值为20.2万人。

据了解，国庆黄金周客流以中长途探亲流、旅游流为主，旅客出行的目的地主要集中在武汉、长沙、南昌、广州等地。同时，受北京环球影城正式运营影响，到达客流预计会有所上升。为满足旅客出行需求，黄金周北京西站将加开旅客列车14列。

此外，黄金周期间，西站将坚持常态化防控措施，严格落实进出站旅客测温制度。同时，在进站口对乘车旅客实行100%北京健康宝健康码查验，绿码通行，红码和黄码拒绝进站。

北京西站提示广大旅客，假日外出时请做好自身防护，规范佩戴好口罩，候车、检票时保持安全距离。此外，为避免长时间处于人员密集区域，旅客不用过早到车站候车，提前一小时到站即可。（记者 王薇）