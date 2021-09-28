中非经贸博览会开幕 援非疫苗引关注

9月26日，第二届中非经贸博览会在湖南长沙开幕，在“中非经贸合作成果展”上“中国对非抗疫援助”部分备受关注，其中，国药集团承担的对非疫苗援助成果得到了组委会的重点推介。

据介绍，新冠肺炎疫情在非洲暴发后，中国在做好国内疫情防控的同时，迅速向非洲伸出援手，中方多批次向非盟和非洲国家提供大量抗疫物资，向多个国家派出抗疫医疗专家组，培训当地医护人员，中国企业和民间机构也向非洲捐赠了大批医疗物资。

国药集团在51个非洲国家开展抗疫物资出口及援外工作，其中执行中国政府援助防疫物资654.11万件，出口28529万件，总金额4854.67万美元。在疫苗国际合作方面，向36个非洲国家发运5595.39万剂国药疫苗，并在29个非洲国家执行中国政府疫苗援助任务。

一年多来，国药集团坚定不移践行中国将把疫苗作为公共产品向全球提供的承诺，全力支持非方抗疫行动。在新冠疫苗研发完成并投入使用后，中国克服自身疫苗产能和供需紧张等困难，持续把非洲国家作为疫苗供应优先方向，致力于促进疫苗可及性和可负担性；同时积极选派医疗专家团队，扩大抗疫物资援助和出口规模，支持非洲抗疫。（记者 张佳星）