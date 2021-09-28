互联网企业要让人向上而不是上瘾

短视频一刷一整天，打游戏只有开始没有结束，甚至还偷用父母的手机用天价打赏主播或购买游戏装备……关于未成年人上网成瘾与防止沉迷的博弈由来已久，监管部门屡屡“重拳出击”，“网瘾少年”也在不停地挣扎。在2021年世界互联网大会乌镇峰会上，这个问题成为诸多与会大咖关注的重点。

同时，在青少年上网过程中，还出现了隐私泄露、遭遇诈骗等问题，与会专家也希望通过共商共治，为未成年人筑牢信息安全的“防护网”。

“最严防沉迷规定”与防不住的“熊孩子”

腾讯集团高级副总裁郭凯天表示，目前，青少年模式已是各大平台开展未成年人保护实践的标配。不过，在青少年模式下，个别平台因内容贫乏甚至过度低幼化，引来了一些质疑。

在网络防沉迷方面，监管部门和相关平台在持续“加码”。今年8月30日，国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》（以下简称《通知》）提出，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。

中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君表示，这一新规被称为“史上最严防沉迷规定”，将会对整个行业产生很大的影响。

然而，新规的实施是一个循序渐进的过程，还是有一些“熊孩子”成了“漏网之鱼”，他们通过花钱租借账号等方式继续沉迷网游。据相关媒体报道，新规实施的首个周末，个别网游还出现了系统拥堵、登录不上等问题。

据记者观察，“熊孩子”想要实现偷偷打游戏的成本很低。9月27日，记者在一些平台看到，买一个新游戏账号仅需5元。

在张毅君看来，仅靠防沉迷技术不能解决所有问题。他建议，制定和落实相关法律法规，加大对让游戏企业防沉迷措施破防的网络灰黑产业的打击力度。

张毅君认为，想要达到防沉迷的目标任重道远。他建议，从这几方面着手：一是企业要以最大的诚意展现自身的责任，不能应付差事，更不能阳奉阴违；二是相关平台尽快接入国家实名认证系统并尽快完成认证；三是有条件的企业在符合国家信息安全的前提下，探索更高级的识别系统，例如人脸识别等生物技术的识别，进一步提高防沉迷技术的应用效率。

做精神食粮 而非精神鸦片

除了游戏，短视频也让未成年人沉迷。互联网平台提供健康、优质的内容尤为重要。

钛媒体集团创始人、首席执行官赵何娟在接受中青报·中青网记者采访时表示，因为未成年人的判断力总体比较弱，平台需要更主动地承担起保护未成年人的责任，不管是平台的研发，还是对内容的挑选以及对上网时长的控制，都离不开这一点。

在内容生产方面，赵何娟认为，互联网企业需要进行“自我修炼”，规范发展与明晰边界。

喜马拉雅联合创始人、首席执行官余建军表示，互联网企业要时常“照照镜子”，反思平台面貌是美是丑，有没有污渍，哪里还不够周正得体。面对诱惑，需要先想想用户，念念初衷，慎独从善，才好踏实向前。

“互联网世界的信息浩如烟海，让优秀的内容如好种子茁壮生长的同时，还需要‘清理杂草、清除虫害’，这就需要制度到位、责任到岗、措施提效。”余建军说，企业做好“断舍离”，严守内容关口，互联网企业要做精神食粮，而不是精神鸦片，让人向上，而不是上瘾。

咪咕公司总经理刘昕提出，如今已不再是“流量为王”的时代，“流量”不如“留量”，生产优质内容是互联网企业的责任也是竞争力。

刘昕认为，当下，应该坚持以传播弘扬优秀文化、讲好中国故事为己任，同时借助科技化、数字化、创意化的呈现方式，为正能量传播赋予更加年轻、充满活力的基因。而对于网络的“灰色地带”“黑色地带”，要不断强化监督管控，坚决做到“配好刹车再上路”，决不给网络不良信息留空间。

小红书创始人瞿芳也表示，要织密违法不良信息防护网，维护网络良好生态。比如，治理平台“炫富乱象”，引导青少年在浏览内容时树立正确的价值观。

像保护幼苗生长一样 开启全流程保护

解决“熊孩子”沉迷网络问题是一个系统工程。张毅君认为，家长要承担起未成年人网络素养教育的第一责任，学校要发挥主阵地的作用，行业需加快推进未成年人网络素养培训课程的普及；政府在不断完善相关法律与制度保障机制的同时，需要进一步推进规则细化；还可以动员社会力量广泛参与，共同构建网络素养教育生态系统和未成年人安全防护网。

北京大学新闻与传播学院党委书记、副院长陈刚注意到，因为未成年人自我保护意识不够强，非常容易造成个人信息泄露，从而可能带来潜在的伤害。他希望，加强对未成年人的网络素养教育，提供更多的法律指导，从而更好地保护他们的权益。

郭凯天表示，为未成年人构筑安全健康适龄的网络环境，不是将他们与网络隔绝开来。网络中的未成年人保护工作，应平衡未成年人数字权益的发展，特别是正视未成年人的自主性。提供有质量的网络素养教育，让科技帮助未成年人成长。

新修订实施的未成年人保护法中也明确规定，鼓励和支持适合未成年人身心健康特点的网络技术、产品和服务的研发生产和使用。

9月24日晚，腾讯游戏、网易游戏分别发布了“十一”假期未成年人限玩游戏的通知，明确规定了9月26日（周日）、10月9日（周六）是未成年人的禁玩时间。不少网友表示，“未成年人打游戏也要‘调休’了”。