国家卫健委：9月27日新增确诊病例31例 其中本土病例13例

9月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例。其中境外输入病例18例（云南11例，广东3例，江苏2例，天津1例，湖南1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（天津1例，湖南1例，云南1例）；本土病例13例（黑龙江11例，均在哈尔滨市；福建2例，均在厦门市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例61例，解除医学观察的密切接触者799人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例518例（其中重症病例4例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8995例，累计治愈出院病例8477例，无死亡病例。

截至9月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例982例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例90463例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96081例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1194626人，尚在医学观察的密切接触者25183人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者7例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者337例（境外输入327例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28461例。其中，香港特别行政区12196例（出院11897例，死亡213例），澳门特别行政区67例（出院63例），台湾地区16198例（出院13742例，死亡842例）。