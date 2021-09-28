9月24日，第三届“中国CT好技师精影技能大赛”首场半决赛在武汉举办。

第三届“中国CT好技师精影技能大赛”半决赛启动（受访者供图）

本届“中国CT好技师精影技能大赛”作为“健康新征程 关爱走基层”活动中重要的一环，重点聚焦影像前期扫描协议设置及后处理两大环节，旨在通过引导基层影像技师紧跟行业技术发展，不断学习和掌握以AI、5G为代表的先进技术，为基层群众提供更专业、更及时的影像诊断服务。

大赛技术组副主委、武汉协和医院放射科技师长雷子乔表示，随着现代医学科学和电子信息技术在医学成像技术中的应用，影像医学已成为临床医学中不可或缺的诊断和治疗手段之一。随着新型高能影像仪器普及和仪器性能的不断改进，对影像人才培养也提出了新的挑战。他介绍：“本届大赛在内容上做出了很大调整，从‘16排CT’的技术竞技升级为‘64排CT’的能力比拼正是出于此考量。但令人欣慰的是，在比赛难度大幅度提升情况下，所有技师都高质量地完成了比赛内容，彰显了我国基层影像技师的职业风采。”

湖北省荆门市康复医院李作鹏表示，近年来，随着人民生活水平的普遍提高，心脑血管疾病患病率增加明显。因此，更高性能及在冠脉造影成像中表现出色的64排CT已逐渐成为基层医疗机构普遍购置的影像设备，设备保有量增速很快。“例如去年上市的Revolution Ace CT，其人工智能作为图像处理和辅助诊断延伸，有助于全身高清成像，将助于日益增长的基层医疗服务需求。作为基层CT技师，我们不仅要练好基本功，也应紧跟技术趋势为患者提供更精准的影像诊断服务。”他说。

会上，来自湖北、云南、湖南等地的6位CT技师通过三个竞赛环节顺利入围决赛，并将于11月参加重庆总决赛。