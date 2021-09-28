宁负自己，不负人民！五位优秀医护党员代表讲述初心

人民网北京9月28日电 （记者乔业琼）“把患者当亲人，而不仅仅是医生和病人的关系，去患者家里看病的时候，碰到地里有活儿，顺手帮忙干一干，这样就融洽了医患关系。”在中共中央宣传部27日举行的“一切为了人民健康”中外记者见面会上，五位医疗卫生系统优秀党员代表分享了在守护人民群众健康方面的实践和感悟。

作为中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长，张伯礼从医50载，一次次在重大突发疫情时挺身而出，用实际行动践行 “国有危难时，医生即战士。宁负自己，不负人民！”的诺言。

“我从事的是中医药工作，目的就是为了让中医药更好地防病治病，实现中医药现代化，搞好大健康产业，我想这就是为人民服务。”张伯礼深情表述，在这次抗击疫情中，以人民为中心的宗旨得到了充分体现，而自己本身也深受教育，千方百计抢救每一个生命。

“在确诊感染的人中，年龄最小的孩子才几个月。隔离以后，护士们就像妈妈一样照顾他，轮流抱着。这么多人用尽全力在呵护一个小小的生命，非常令人感动。”张伯礼说。

现在，疫情还未平息，海外疫情肆虐，国内多点散发。张伯礼分析说：“我国现在已经积累了比较丰富的经验，和去年相比，不管是隔离防控还是救治工作，已经有很大的进步。”

“在抗疫工作中，我们坚持中西医结合、中西药并用，取得了比较好的成绩。这项工作我们还要继续做下去，直至取得抗击疫情的最终胜利。”张伯礼表示。

曾担任武汉市金银潭医院院长的张定宇，现在是湖北省卫生健康委员会党组成员、副主任，公共卫生总师。虽然岗位变了，但责任不变，继续为卫生健康工作、为人民的生命健康作出贡献。

时间拨回到2019年12月29日，湖北武汉，随着第一批转诊来的病人到达金银潭医院，短短几天，金银潭医院成为当时新冠肺炎疫情斗争的“风暴眼”。面对未知的危险，张定宇说：“我是一个医生，更是一名党员，还是湖北省、武汉市突发公共卫生事件定点救治医院的院长，任何一个身份，我都不能退缩。”

张定宇回忆，在金银潭医院非常困难的时候，陆续有来自不同的单位、医院的援鄂医疗队前来驰援，大家感到很温暖，深受鼓励。

“在此之前，这些援鄂医疗队之间并不是特别熟悉，靠什么连接？就靠党的旗帜、党的号召，我们把党的建设开展到病房里，把党支部、党小组建在病房里，大家团结起来，成为一个个战斗的团队，工作流程才能顺利推进。”张定宇说。

李桂科是云南省大理州洱源县疾病预防控制中心名誉主任，他用十年时间治愈了当地所有的麻风病人，退休后选择留在当地，和村民们一起修建了麻风历史博物馆，让村民们永远记住这段历史，永远感念党恩。

新中国成立以后，党和政府十分重视麻风病的防治工作，并成立了麻风病防治的专门机构。“我作为一名疾控机构的医生，也是一名共产党员，全心全意为人民服务就是我入党的初心，这个信念一直鼓励着我，做好麻风病防治工作。”李桂科说。

治愈好麻风病人，必须要消除歧视、消除偏见、减少残疾，把党和政府的温暖带给每一个人，带领他们过上好日子。李桂科是这样说的，也是这样做的，几十年来，初心不改，寒来暑往，治病救人。

不仅如此，李桂科还和村民们一起修路架桥、接水接电，建房子、搬新居，把山石屏村当作自己的家。“都说我是好医生、好党员、好干部，我说这是党培养的结果。”

让李桂科特别欣慰的是，曾经是麻风病高流行地区的洱源县，现在已经消除了麻风病，村民们过上了更加幸福的生活。

作为北京地坛医院“红丝带之家”的护士长，37年来，王克荣护理过27种传染病，5万多名患者。

从紧张不安的小护士，成长为国家艾滋病防治专家组的成员，王克荣是艾滋病患者口中的“王姐”。王克荣说自己喜欢这个称呼，就像家人一样。

在她的手机中，有很多艾滋病患者的联系方式，从最初的几个、几十个到现在的上千个，王克荣的手机24小时开机，最怕病人晚上有急事找不到自己。

在做艾滋病护理工作的过程中，王克荣和很多患者成了朋友，认识时间最长的艾滋病患者，现在已经24年，看着他们的孩子慢慢长大、结婚、生宝宝，参加他们孩子的婚礼，成为王克荣生活中的一部分。

王克荣说：“这么多年，不仅是我为患者服务，反过来患者也在帮助我。有很多受过帮助的患者现在加入了志愿者的队伍，成为了同伴教育员，我深受感动。”

贺星龙是来自山西省临汾市大宁县乐堂村的一名乡村医生，也是一名基层全科医生。21年守护28个村4600余名村民们的健康，贺星龙让群众在家门口就能得到医疗服务。

二十五年前，靠着乡亲们的资助上了卫校的贺星龙，毕业后拒绝了在旁人看来更好的发展机会，毅然决定返回村里，一心一意给乡亲们看病，报答他们的恩情。“在哪里当医生并不重要，重要的是哪里最缺医生。我一定要回来，给村民们看病。”贺星龙这样告诉自己。

印制了1000多张名片，上面写着“24小时上门服务，不收出诊费”，从步行到自行车，再到摩托车，总行程40多万公里，为了给28个村的村民们看病，贺星龙先后骑坏了7辆摩托车，背破了12个药包，大家亲切地称呼他为“摩托医生”。

“哪里有病人，我就骑着摩托车到哪个村，去家里给他们看病。我做的所有工作都是一名乡村医生应该干的，也是一名党员应该做的。今后，我还要带着这份初心继续走下去。”贺星龙表示。

尚未平息的新冠疫情给中国乃至世界都带来了深远的影响。发布会上，五位优秀医护党员代表分享了对我国健康事业发展的思考。

张伯礼说：“通过这次抗疫，我们总结了很多经验，很重要的一点就是要做好强基层工作，不管是农村还是城市社区，强基层不但要强硬件，还要强软件，强服务能力。”

张定宇说：“党的建设是实实在在的，能够推进我们的工作。没有请战书，没有决心书，一声号令，党员和党员医务工作者冲到最前线。他们带了头，全院的干部职工就跟着一起上，这就是党员所起的表率作用。”

王克荣说：“疫情期间，我们应用大数据为全国的艾滋病患者提供了更加优化的服务，开设的互联网医疗，深受患者欢迎。下一步，我们要继续推进咨询辅导、人文关怀从线下拓展到线上，为更多的艾滋病患者服务。”

贺星龙说：“在疫情排查时，村民们非常配合，居家隔离的要求执行得很好。老百姓肯定广大医务人员辛苦付出，称赞党和国家的政策好，社会主义制度好。我作为其中的一名医务人员，也感到特别自豪。”

李桂科说：“起初做流行病学调查是比较困难的，因为要一一排查清楚。但我们国家非常重视疫情防控工作，也赢得了群众的支持。众志成城、抗击疫情，这是我最大的感受。”