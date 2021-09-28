未成年人网游将实施统一电子身份认证

国务院日前印发《中国妇女发展纲要（2021－2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021－2030年）》（以下分别简称《妇女纲要》和《儿童纲要》）。其中，《儿童纲要》指出，实施国家统一的未成年人网络游戏电子身份认证，完善游戏产品分类、内容审核、时长限制等措施；加强对企业、网络平台等吸纳儿童参与广告拍摄、网络直播等监督管理等。《妇女纲要》提出，倡导夫妻平等参与家庭事务决策，反对一切形式的家庭暴力；抵制早婚早育、高价彩礼等现象；要加大消除就业性别歧视工作力度。

统计数据

根据第七次人口普查结果，目前我国女性人口超过6.88亿，0-17周岁人口约为2.98亿，二者合计约占总人口的三分之二。

《儿童纲要》

严格管控诱导未成年人无底线追星

《儿童纲要》提出，实施国家统一的未成年人网络游戏电子身份认证，完善游戏产品分类、内容审核、时长限制等措施。

《儿童纲要》表示，加强新闻出版、文化等领域市场监管和执法。加强对儿童出版物的审读、鉴定和处置，深化“扫黄打非”工作，清除淫秽色情低俗、暴力恐怖迷信等有害出版物及信息。清理校园周边非法销售出版物和涉及低俗内容的儿童文化用品、玩具。严格网络出版、文化市场管理与执法，及时整治网络游戏、视频、直播、社交、学习类移动应用软件传播危害未成年人身心健康的有害信息。严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为。加强互联网营业场所和娱乐场所执法，查处违规接纳未成年人、提供含有禁止内容的曲目和游戏游艺设备等违规行为。落实互联网企业主体责任，在产品开发、内容审核、用户管理、保护措施、举报处置等环节完善治理手段。

《儿童纲要》指出，加强儿童食品安全监管。完善儿童食品安全标准体系。强化婴幼儿配方食品和婴幼儿辅助食品安全监管，加大婴幼儿配方乳粉产品抽检监测及不合格食品处罚力度。落实学校、幼儿园、托育机构食品安全管理主体责任，消除儿童集体用餐各环节食品安全隐患，加强校内及周边食品安全监管。严肃查处食品安全违法违规行为。

严惩针对儿童的暴力违法犯罪行为

《儿童纲要》提出，预防和控制针对儿童的暴力伤害。宣传倡导对儿童暴力零容忍理念，提升公众的法治意识和儿童保护意识，增强儿童的安全意识和自我保护能力。强化国家、社会、学校、家庭保护责任，建立防控针对儿童暴力伤害的部门合作工作机制，健全各级未成年人保护工作平台，落实针对儿童暴力伤害的发现、报告、干预机制。落实密切接触未成年人的机构和人员的强制报告责任。鼓励公众依法劝阻、制止、检举、控告针对儿童的暴力行为。依法严惩针对儿童的暴力违法犯罪行为。

加强对学生欺凌的综合治理。完善落实学生欺凌综合治理的部门合作工作机制。营造文明安全校园环境，加强思想道德教育、法治教育和心理健康教育，培养学生的健全人格和社会交往能力。严格学校日常安全管理，健全学生欺凌早期预警、事中处理、事后干预等工作机制，提高教职员工、家长、学生对欺凌的预防和处置能力。依法依规调查和处置欺凌事件，发挥教育惩戒作用。强化校园周边综合治理，将学生欺凌专项治理纳入社会治安综合治理工作。

22.3万人次残疾儿童医疗接受资助

针对关爱弱势儿童群体方面的情况，民政部副部长詹成付介绍，我国东中西部，还有城乡地区之间发展不平衡是一个确实存在的客观事实，为缩小不平衡和发展之间的差距，党和政府多年来做了大量的工作，大家也有目共睹。

在各种努力中就包括了民政部门的努力，比如，孤儿保障制度设计之初就是根据东中西发展状况，中央财政给予了不同的补助。

以2019年为例，民政部会同财政部将孤儿生活费中央补助地方的标准提高到了50%，其中东部地区补助300元、中部地区450元、西部地区600元，体现了对中部地区特别是西部地区的倾斜。

再比如，民政部利用福利彩票公益金启动的孤儿医疗康复明天计划，向中西部地区进行了重点倾斜。据不完全统计，为22.3万人次的残疾儿童开展手术治疗和康复。

詹成付表示，民政部还组织开展了东西部儿童福利机构对口援助，引导社会力量赴中西部地区开展服务等相关工作，目的就是大力支持中西部特别是西部地区儿童福利事业的发展。

《妇女纲要》

加大消除就业性别歧视工作力度

针对妇女权益保护，《妇女纲要》提出，要加大消除就业性别歧视工作力度。全面落实消除就业性别歧视的法律法规政策，创造性别平等的就业机制和市场环境。

妇女与经济方面，《妇女纲要》提出，鼓励支持妇女为推动经济高质量发展贡献力量，妇女平等参与经济发展的权利和机会得到保障。促进平等就业，消除就业性别歧视。就业人员中的女性比例保持在45%左右。促进女大学生充分就业。

优化妇女就业结构。城镇单位就业人员中的女性比例达到40%左右。促进女性人才发展。高级专业技术人员中的女性比例达到40%，促进女性劳动者提升职业技能水平。

《妇女纲要》强调，保障妇女获得公平的劳动报酬，男女收入差距明显缩小。保障女性劳动者劳动安全和健康。女职工职业病发病率明显降低。

策略措施方面，《妇女纲要》要求，加大消除就业性别歧视工作力度。全面落实消除就业性别歧视的法律法规政策，创造性别平等的就业机制和市场环境。对招聘、录用环节涉嫌性别歧视的用人单位进行联合约谈，依法惩处。

督促用人单位加强就业性别歧视自查自纠。发挥劳动保障法律监督作用，对涉嫌就业性别歧视的用人单位提出纠正意见，或者向相关行政部门提出处理建议。依法受理涉及就业性别歧视的诉讼。发挥行业协会、商会协调监督作用，提高行业自律意识。党政机关、国有企事业单位在招录（聘）和职工晋职晋级、评定专业技术职称等方面发挥男女平等的示范引领作用。

此外，《妇女纲要》提出，倡导夫妻平等参与家庭事务决策，反对一切形式的家庭暴力；抵制早婚早育、高价彩礼等现象。

文/记者 熊颖琪