清华大学成立健康中国研究院

本报北京电 （记者熊建）为实施健康中国战略、推动中国特色世界一流大学建设目标，根据国家卫生健康委员会和清华大学签署的《战略合作备忘录》，日前，经清华大学校务会批准同意成立清华大学健康中国研究院（简称研究院）。

未来，研究院将围绕重大疾病防控和突发公共卫生事件应急、健康政策与体系创新、全球卫生治理等领域开展科学研究、政策咨询和实践应用，建成世界一流的国际化高端智库、高层次学术交流基地、高水平成果转化平台，服务健康中国建设。研究院的主要研究领域与方向主要包括：重大疾病防控和突发公共卫生事件应急研究、健康政策与体系创新研究、大数据与公共健康研究、全球卫生与健康治理研究、气候变化与公共健康研究等。

不久前，研究院管理委员会第一次会议召开。研究院院长梁万年表示，研究院将肩负“服务健康中国实践，助力健康中国建设，促进卫生健康事业发展、增进人类健康福祉”的使命，秉承“立足清华、面向全国、走向世界”的方针，发挥清华大学综合学科优势，汇集多学科力量，努力把研究院建设成为公共卫生与健康研究领域的科学研究高地。