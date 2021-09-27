积极践行“三正规”理念 共同推动医美行业规范发展

9月23日，由人民网·人民健康联合中国整形美容协会、艾尔建美学等单位共同发起的2021“三正规·放心美”启动会在京举办。本次活动共举行三场圆桌论坛，多位嘉宾围绕“医美行业规范化发展”话题进行了交流分享。

正规机构 赋能行业

“相关报告显示，当前，在医美行业，消费者最关心的是安全性问题。究其原因，我认为有两方面，一是大部分消费者对医美治疗方案缺乏专业了解；二是多年来医美行业乱象丛生，让消费者倍感担忧。”澳玛星光国际医疗美容连锁董事长李群智表示，解决医美行业安全性问题，“责任”与“信任”是关键。所谓的“责任”，是指医美行业的从业者、管理者有责任去建设正规的医疗机构，招募和培养正规的医生，自觉进行规范化运营，让消费者安心、放心；在“信任”方面，需要通过优质医疗服务提高美誉度，如果再加上规范化的运营，医疗机构便可以赢得消费者深度的信任。

联合丽格集团董事总经理慕安认为，中国医美行业经过十几年的发展，市场渗透率可观，大量资本开始进入医美市场，加之日趋完善的法律监管和市场规范化运营，使得医美行业快速发展。“此外，消费者是医美机构生存发展的基础，我们应该尊重和保护他们的权益，医美行业不能拿医疗技术规范替代行为规范和服务规范，要为消费者营造一个公平的消费环境。”

北京艺星医疗美容医院总经理卓宁志表示，医美机构是连接产品和消费者的最后一公里，也是践行“三正规”理念的重要力量。集团一直秉承“三正规”的运营理念，积极助力行业建设可信赖的医美生态圈，为行业美好的未来贡献自己的力量，持续给消费者传达“三正规”理念，帮助消费者树立理性、科学的求美观。

“我们不仅要做三正规理念的积极践行者，还要去做行业的倡导者。”智美颜和创始人兼CEO张宠表示，在响应“三正规”的基础上，还要致力于提升医疗技术、服务品质，提高行业美誉度，让消费者可以安全、有效、放心地变美。

正规机构 专业培训

“回顾多年来中国医疗美容行业的发展，从业人员为满足人民群众不断增长的医疗美容需求，做出了很大贡献。但是，在行业快速发展的过程中，出现了很多不规范、不安全的事件，亟待规范治理。不仅是医美专业技术等需要规范，相关行业管理法律法规也需要不断优化。”中国整形美容协会副会长、中国医学科学院整形外科医院原院长祁佐良特别介绍了正规医生的培养方式，主要有研究生专业教育、住院医生规培、进修学习和继续教育。

北京医院整形外科主任赵红艺认为，正规医生扮演着多种角色：首先要解决医美消费者的需求，为其提供一个合理、科学、安全的治疗方案；其次，医生是医美机构的金字招牌，因为医生提供的正规服务是机构含金量最大的部分；再次，医生是正规产品的直接应用者，可以更好地发挥产品的优势和效果；最后，医生是医美企业创新发展研发的合伙人，因为很多产品的前期研发、应用基础主要来源于临床需求，临床使用的效果和不良反应也可以第一时间反馈，可以更好地促进企业对产品的正确应用和改进。所以，医疗美容行业正规医生的价值和作用不容忽视。

伊美尔集团医疗管理中心总监刘燕群说：“从行业角度来看，我们需要考虑该如何用正规的方式、把正规技术带给消费者。在这过程中，医生发挥着重要作用。虽然我们现在有各种各样的培训班，包括中国整形美容协会推进的行业培训、5A级评选，但正规医生还是供不应求。因此，我们企业内部建立了医生培训体系，通过医生小组传帮带的方式培养年轻医生。”

朗姿医疗管理有限公司总经理赵衡认为，正规的医生是医美机构的核心竞争力。他说：“在医美消费过程中，医生承担着医疗方面的决策权、话语权，我们要尊重医学、尊重专业。虽然当前行业面临正规医生供给不足、市场需求与日俱增的问题，但我认为这只是短期现象。我们作为行业机构主体，应该主动为行业培养正规医生贡献力量。”

正规机构 去伪验真

云南吴氏嘉美医疗美容集团CEO吴建希提出，近年来，医疗美容市场高速发展，消费者的新需求推动着医疗产品升级迭代，同时，很多产品的真假验证服务也在不断优化。同时，国家对于医美市场准入的设置也更开放，使得一些新产品得以快速进入市场，更好地服务消费者。另外，药品追踪数字码体系的建立，以及医美机构对溯源码验真推广的配合，有助于引导消费者形成正规消费的观念，保护消费者权益，推动医美行业良性发展。

铜雀台、美仑美奂医疗美容集团总经理张国桥认为：“医美行业发展是消费者在支撑着行业前行，要做好消费者服务和互动。从医美行业发展、从正规产品扫码验真等方面来说，如果通过第三方渠道建立扫码辨真体系来制止假货水货，可能效果会更好。”

颜术集团颜星医疗美容CEO周玲说：“十年来，我见证了医美行业的蓬勃发展，但是同时也看到了假货、水货层出不穷的问题。我们从另外一个方向思考，这也许是因为医美消费者的大量需求还没有得到满足。我们希望政府部门尽快引进新产品和新技术，来解决行业痛点，推动行业快速健康发展。”

艾尔建美学中国消费者市场及数字营销执行总监管宏说：“一个行业想要快速发展，必须要被合理监管且合规运营，但是，仅依靠外界监督和行业努力，并不能解决根本问题，只有从上游到机构到平台，再到消费者认知的提高，才能真正解决这个问题。基于此，我们今天发布了对正规机构信息的理解、触达消费者的教育、为验真所提供的新技术解决方案。艾尔建美学作为医美行业的重要参与者，积极践行着社会责任，愿意为‘三正规’理念的落地做出自己的努力，包括技术手段、产品解决方案、消费者体验中心、针对医美消费者的自媒体矩阵等。我们在提供正规产品的同时，还可以提供医生培训、企业咨询服务，以及将扫码验真服务变成各家机构的日常工具。”