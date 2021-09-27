我国妇女儿童发展取得历史性成就！女性人口超6.88亿，0至17周岁人口近3亿

人民网北京9月27日 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办公室举行《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》发布会。国务院妇女儿童工作委员会副主任，全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇在会上介绍，党和国家高度重视妇女儿童工作，国务院先后制定实施了四个周期的妇女、儿童发展纲要，简称“两纲”，持续推动妇女儿童事业与经济社会协调发展。2011-2020年“两纲”各项目标基本实现，我国妇女儿童发展取得新的历史性成就。

黄晓薇介绍，根据第七次人口普查结果，目前我国女性人口超过6.88亿，0-17周岁人口约为2.98亿，二者合计约占总人口的三分之二。

“妇女健康水平持续提高，孕产妇死亡率从2010年的30.0/10万下降到16.9/10万。广大少年儿童进一步实现优先发展、健康成长。儿童健康状况持续改善，婴儿、5岁以下儿童死亡率分别从2010年的13.1‰、16.4‰下降到5.4‰、7.5‰；儿童受教育水平不断提高，学前教育毛入园率从2010年的56.6%提高到85.2%，九年义务教育巩固率从2010年的91.1%提高到95.2%，高中阶段毛入学率从2010年的82.5%提高到91.2%；儿童福利水平稳步提升，保护工作机制进一步健全，成长发展环境进一步优化，关心爱护儿童的社会氛围进一步形成。”黄晓薇称。

黄晓薇介绍，2021-2030年“两纲”积极回应群众关切，增加新领域新内容。比如，为更好发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，发挥家庭家教家风在促进儿童健康成长和基层社会治理中的重要作用，新“两纲”分别增加了“妇女与家庭建设”和“儿童与家庭”领域；落实党中央、国务院关于优化生育政策的重大决策，充实完善了支持家庭生育、养育、教育的政策措施；为进一步保障儿童安全健康成长，预防和控制儿童伤害，新“儿纲”增加了“儿童与安全”领域等。