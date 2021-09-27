国家卫健委：9月26日新增确诊病例35例 其中本土病例13例

9月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例35例。其中境外输入病例22例（云南12例，北京3例，天津1例，辽宁1例，上海1例，江苏1例，浙江1例，山东1例，广东1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（天津1例，浙江1例，广东1例）；本土病例13例（黑龙江11例，均在哈尔滨市；福建2例，均在厦门市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者958人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例526例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8977例，累计治愈出院病例8451例，无死亡病例。

截至9月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1012例（其中重症病例11例），累计治愈出院病例90402例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96050例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1188820人，尚在医学观察的密切接触者20176人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例，其中境外输入17例，本土3例（均在黑龙江，其中哈尔滨市2例、绥化市1例）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入20例）；尚在医学观察的无症状感染者344例（境外输入334例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28448例。其中，香港特别行政区12193例（出院11892例，死亡213例），澳门特别行政区66例（出院63例），台湾地区16189例（出院13742例，死亡841例）。