中央气象台发布暴雨预报：陕西四川盆地等地有较强降水

据中央气象台网站消息，中央气象台9月27日6时发布暴雨预报：27日8时至28日8时，四川盆地北部、陕西中南部、山西西南部、河南西部、山东半岛东部等地的部分地区有大到暴雨。

陕西四川盆地黄淮西部等地有较强降水

9月27日至28日，四川盆地北部、陕西中南部、山西南部、黄淮西部、江汉、江淮等地自西向东将先后出现中到大雨，其中，四川盆地北部、陕西中南部、河南西部和南部、江苏北部等地的部分地区有暴雨。其中，27日8时至28日8时，四川盆地北部、陕西中南部、山西西南部、河南西部、山东半岛东部等地的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨(110～120毫米)，并伴有短时强降水等强对流天气(小时雨量20～50毫米，局地可达60毫米以上)。中央气象台9月27日6时发布暴雨预报。

未来三天具体预报

9月27日8时至28日8时，四川盆地北部、陕西中南部、山西南部、河南西部和北部、山东西南部和东部等地的部分地区有中到大雨，其中，四川盆地北部、陕西东南部、山西西南部、河南西部、山东半岛东部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨(110～120毫米)。内蒙古和甘肃北部部分地区有4～5级风。

9月28日8时至29日8时，四川盆地北部、川西高原南部、陕西东南部、山西南部、黄淮、江淮、江汉、湖南北部、黑龙江西北部等地的部分地区有中到大雨，其中，四川盆地北部、河南东南部、江苏北部等地的部分地区有暴雨(50～80毫米)。内蒙古东部部分地区有4～5级风。

9月29日8时至30日8时，云南东部、贵州南部、安徽中南部、江苏中南部、上海等地的部分地区有中雨，其中，江苏东南部局地有中雨(25～30毫米)。江苏东南部部分地区有4～5级风。