黑龙江新增本土确诊病例11例、本土无症状感染者3例

据黑龙江卫健委网站消息，2021年9月26日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例11例(哈尔滨市松北区1例、巴彦县9例、木兰县1例)；新增本土无症状感染者3例(哈尔滨市巴彦县2例，绥化市北林区1例)。

截至2021年9月26日24时，全省现有境外输入确诊病例2例；本土确诊病例49例；本土无症状感染者5例。

自9月26日24时起，哈尔滨市松北区万达秀园小区、绥化市北林区鑫港湾小区调整为中风险地区。

新增确诊病例1：现住哈尔滨市巴彦县巴彦镇中兴家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例2：现住哈尔滨市巴彦县兴隆镇浩鹏小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例3：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局富民家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例4：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局文化家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例5：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局富民家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例6：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局富民家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例7：现住哈尔滨市巴彦县兴隆镇浩鹏小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例8：现住哈尔滨市松北区万达秀园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例9：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局安民家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例10：现住哈尔滨市巴彦县巴彦镇中兴家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。

新增确诊病例11：现住哈尔滨市木兰县香江水岸小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，在定点医院隔离诊治。

新增无症状感染者1：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局富民家园，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者，在定点医院进行隔离医学观察。

新增无症状感染者2：现住哈尔滨市巴彦县兴隆林业局民生大厦，为确诊病例同单元居民，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者，在定点医院进行隔离医学观察。

新增无症状感染者3：现住绥化市北林区鑫港湾小区，为确诊病例的密接人员，隔离期间核酸检测阳性，诊断为新冠肺炎无症状感染者，在定点医院进行隔离医学观察。