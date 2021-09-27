厦门疫情呈下降趋势哈尔滨增3确诊病例

昨天下午，厦门市人民政府新闻办公室召开厦门市疫情防控情况新闻发布会。9月25日0时至24时，厦门共报告新增确诊病例5例，均来自同安区，从密切接触者中发现。截至9月25日24时，厦门累计报告确诊病例228例。

昨天，厦门又有8名确诊病例经积极治疗后治愈出院，现在厦门大学附属翔安医院接受康复治疗。对于目前的厦门疫情形势，国务院联防联控机制综合组福建工作组流调队专家、中国疾控中心研究员马会来表示，本次厦门市疫情聚集性特征明显，同安区报告病例占厦门全市病例数88%以上，其他区病例数维持在个位数。同安区内病例主要集中在新民镇，占全区病例数的82%。由于异地人员流动管控措施有力，未发现外溢至其他省份的病例。

同安区报告病例数在9月18日至20日达到高峰，9月21日后迅速下降，连续2天新增病例数维持在个位数，且均来自集中隔离人员，社区传播风险进一步降低。湖里区连续2天无新增病例报告，海沧区连续4天、思明区连续6天无新增病例，维持在低风险态势。翔安区和集美区在多轮全员筛查中均未发现感染者，发生本地疫情的可能性很低。综上所述，厦门疫情总体呈下降趋势，疫情防控取得阶段性成效，已进入拖尾期。

厦门市政府副秘书长王庭亮表示，本次疫情发生后，为了疫情防控的需要，厦门按照国务院联防联控机制社区防控方案的有关规定，对一些涉疫区域采取了封控、管控的措施，调整了风险等级。在国家工作组的指导下，厦门已研究制定中高风险地区调整风险等级的技术导则和工作指引。对于区域内近14 天没有新增病例的、按规程经过多轮核酸检测筛查结果均为阴性的区域，在严格规范终末消毒后，经专家组综合评估，将调低风险等级。

随着风险等级的调低，相关封控管控的区域，在满足国务院联防联控机制社区防控方案关于解除封控的条件下，经专家组综合评估后将予以解封。厦门相关部门正在对部分小区的环境消毒效果进行评估，如全部符合相关解封条件，部分小区有望于近日开始陆续解封。

9月26日，哈尔滨市人民政府新闻办公室举行疫情防控第三十二场新闻发布会。

9月25日0时至24时，哈尔滨市新增本土新冠肺炎确诊病例3例。其中，巴彦县1例，松北区1例，木兰县1例。在国务院联防联控机制综合组黑龙江工作组的指导下，目前，哈尔滨所有新增本土新冠肺炎确诊病例已由哈尔滨市第六医院转运至哈医大一院群力院区继续隔离治疗，整体病情稳定。9月25日，哈尔滨第二轮全员核酸检测已经完成。重点地区巴彦县兴隆镇和兴隆林业局已经完成了四轮核酸检测，正在进行第五轮核酸检测。文/记者 李铁柱